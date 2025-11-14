results.eci.gov.in, Bihar Vidhan Sabha Election Results on ECI: चुनाव आयोग की साइट पर देखें बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में कुल 66.91% मतदान हुआ है. सभी एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. हालांकि, आज, 14 नवंबर को जैसे-जैसे वोटों की गिनती होती जाएगी तो नतीजों की तस्वीर भी साफ होती रहेगी. वहीं, शाम तक वोटों की गिनती पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा. बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. ऐसे में फाइनल नतीजों के लिए सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी हैं.

चुनाव नतीजे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर जारी किए आएंगे. वहीं, Aajtak.in पर भी आपको हर सीट के ताजा अपडेट्स मिलेंगे. अगर आप भी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर जाकर चेक करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे हर सीट पर खड़े उम्मीदवार को मिले वोटों की जानकारी मिलेगी.

How to check Bihar Election Result 2025 on Election Commission (ECI) website: ये है पूरा प्रॉसेस

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ पर जाएं. Constituency Wise Results पर सीट सलेक्ट करें. ऐसा करते ही हर विधानसभा सीट के नतीजे देख सकेंगे. आप aajtak.in वेबसाइट पर भी नतीजे देख सकते हैं.

इस बार बिहार में मतदान दो चरणों में हुआ था. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को. बिहार में इस बार मुख्य मुकाबाला नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच है. वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है. राज्य में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है.

