पटना में राजनीतिक दलों के साथ EC की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं अध्यक्षता

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पटना में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार अध्यक्षता कर रहे हैं. उनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद हैं.

आयोग की टीम इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों की समीक्षा करना है. चुनाव आयोग बैठक में राजनीतिक दलों से उनके सुझाव और शिकायत सुनकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करेगा.

सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक बिहार में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों और व्यवस्थाओं पर केंद्रित है.

सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा करेगी टीम

राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद आयोग आज कानून प्रवर्तन अधिकारियों और जिला-स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगा ताकि मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सुविधाओं की समीक्षा की जा सके. इसके बाद रविवार को आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों की समीक्षा करेगा. इस दौरे के बाद चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान करेगा.

पारदर्शी और निष्पक्षता पर जोर

चुनाव आयोग का जोर बिहार विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर है. कल नई दिल्ली में आयोजित एक ब्रीफिंग सत्र में 425 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था, जिन्हें बिहार चुनाव और देश भर के उपचुनावों में तैनात किया जाएगा. इन पर्यवेक्षकों को आयोग की आंख और कान बताते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उनकी भूमिका को लोकतंत्र का प्रहरी करार दिया था.

