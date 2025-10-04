scorecardresearch
 

Feedback

चुनावी मोड में आया बंगाल, BJP ने की पर्यवेक्षकों की तैनाती, TMC ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. इस बीच भाजपा और तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई हैं और राज्य में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है. बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और बिप्लब कुमार देब को पर्यवेक्षक बनाकर बंगाल भेजा है. वहीं टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 'बिजया सम्मिलनी' जनसंपर्क अभियान शुरू किया है.

Advertisement
X
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक और बिप्लब कुमार देब को सह-पर्यवेक्षक बनाया. (Photo: X/@BJP4Bengal)
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक और बिप्लब कुमार देब को सह-पर्यवेक्षक बनाया. (Photo: X/@BJP4Bengal)

दुर्गा पूजा के उत्सव की चमक अभी बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. भाजपा और टीएमसी इलेक्शन मोड में आ गए हैं और अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. त्योहार के बाद आराम के बजाय दोनों पार्टियां सियासी मैदान में उतर आई हैं. भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पर फोकस करते हुए विजयादशमी के ठीक बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को कोलकाता भेजा है.

भूपेंद्र यादव को पार्टी ने बंगाल का मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक और बिप्लब कुमार देब को सह-पर्यवेक्षक बनाया है. बंगाल के पर्यवेक्षक के रूप में इन दोनों के नामों की घोषणा 25 सितंबर को हुई थी. दोनों नेता इसके बाद राज्य की अपनी पहली यात्रा पर शुक्रवार को कोलकाता पहुंचे. बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, पूर्व सांसद निशिथ प्रणामिक और पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कोलकाता हवाई अड्डे पर भूपेंद्र यादव और बिप्लब ​कुमार देब का स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: बिहार में धर्मेंद्र, बंगाल में भूपेंद्र और तमिलनाडु में बैजयंत पांडा... समझें- चुनाव प्रभारी नियुक्तियों के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या

सम्बंधित ख़बरें

Dangal: Bihar-Bengal Connection in Bareilly Violence, Major Police Revelation
बरेली हिंसा के तार बिहार-बंगाल तक! पुलिस का बड़ा खुलासा, कई गिरफ्तार 
'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद: मास्टरमाइंड नफीस गिरफ्तार, क्या रुकेगा बवाल? 
pawan singh amit shah
पवन सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी को कितना पावर देंगे, उनसे जुड़े विवादों का क्या? 
Intelligence officer beaten up in public
हावड़ा में दुर्गा पूजा के बीच कोलकाता पुलिस अधिकारी की सरेआम पिटाई, घटना CCTV में कैद 
यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है.
ई-रिक्शा को बचाने में पलट गई बस, एक की मौत, 12 की हालत गंभीर 

दोनों पर्यवेक्षक शमिक भट्टाचार्य और बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के साथ चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकें करेंगे. उसके बाद संगठन के विभिन्न स्तरों से अलग-अलग परामर्श लेंगे. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का संदेश साफ है कि बंगाल चुनाव अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है. इसलिए समय बर्बाद नहीं किया जा सकता. भारतीय जनता पार्टी का यह कदम 2026 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है. दुर्गा पूजा के बाद वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं के बंगाल दौरे की पहले ही घोषणा हो चुकी थी.

Advertisement

टीएमसी ने शुरू किया जनसंपर्क 

तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है और आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर राज्यव्यापी 'बिजया सम्मिलनी' (त्योहारों के बाद पुनर्मिलन) कार्यक्रम की घोषणा की है. यह अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी का जनता से जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिला से ब्लॉक और क्षेत्र स्तर तक अलग-अलग बिजया आयोजनों का निर्देश दिया है. 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस अभियान का नेतृत्व टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी करेंगे. टीएमसी के इस जनसंपर्क अभियान में उसके 50 से अधिक प्रमुख वक्ता, वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे. ये नेता राज्य भर के ब्लॉकों में फैलकर स्थानीय लोगों से मिलेंगे और जनसमस्याएं सुनेंगे. 

(रिपोर्ट: तपस सेनगुप्ता)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement