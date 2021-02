जानिए कौन हैं अंजलि भारद्वाज, जिन्हें मिलेगा अमेरिका का एंटी करप्शन अवॉर्ड 

अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल में शुरू ‘अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैम्पियंस अवॉर्ड’ के लिए घोषित 12 ‘साहसी’ लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है. आइए जानते हैं कि कौन हैं अंजलि भारद्वाज.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार 48 वर्षीय भारद्वाज ने दो दशक से ज्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है.

भारद्वाज ने एक ट्वीट में कहा कि यह सम्मान देश में सत्ता को जिम्मेदार बनाने के लिए काम करने वाले लोगों और समूहों के सामूहिक प्रयास को मान्यता प्रदान करता है. भारद्वाज के अतिरिक्त अवॉर्ड पाने वालों मेंं अल्बानिया के अर्दियन डोरवानी, इक्वाडोर की डियाना सालजार समेत अन्य कई देशों के कार्यकर्ता शामिल हैं.

Thank you 🙏 This is a recognition of the collective effort of people and groups across the country who hold power to account ✊🏽 https://t.co/ZXIbLy8fGT