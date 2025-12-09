scorecardresearch
 
UP Board Exam: कॉपियों की शेप, कलर कोडिंग... यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस बार क्या नया होगा?

यूपी बोर्ड ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं में काफी बदलाव किए हैं. बताया जा रहा है कि इस बार बोर्ड ने कॉपी की साइज समेत कई बदलाव किए हैं और इस बार टारगेट नकल विहीन परीक्षा करवाना है.

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है. अब बोर्ड नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है और इस बार परीक्षा को लेकर कई बदलाव भी किए गए हैं. नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने इस बार कॉपियों को लेकर भी बदलाव किए हैं. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, कॉपियों की अदला-बदली को रोकने के लिए इस बार कॉपियों का लेआउट पूरी तरह से बदला गया है.

कॉपियों की शेप बदलेगी

इसके पहले जहां कॉपियां चौड़ाई में छात्रों को दी जाती थी अब इस बार बोर्ड की ओर से लेआउट को बदला गया है और लंबाई में परीक्षार्थियों को कॉपियां दी जाएगी. इसके साथ ही इस बार कॉपियों में कलर कोडिंग भी की जा रही है. हालांकि, इस बार बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या को कम कर दिया है.

7448 केंद्रों पर होगी परीक्षा

हाइस्कूल और इंटर मीडियट परीक्षा के लिए इस बार 7448 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. इन निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 910 सरकारी राजकीय विद्यालय, 3484 विद्यालय एडेट है और 2354 वित्तविहीन स्कूल है. इस बार परीक्षा केंद्रों को लेकर 8707 आपत्तियां भी आई हैं, जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थीं. कई विद्यालयों पर आपत्तियां आई हैं, जिसे लेकर परिषद ने सभी आपत्तियों को संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दिया है.

सभी आपत्तियों का 11 दिसंबर तक निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद जो संशोधित विवरण होगा उसे 17 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को अंतिम परीक्षा केंद्र लिस्ट जारी कर दी जाएगी. जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सका है, उन पर निर्णय जिला अधिकारी को उनकी अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति तय करेगी.

कब से हैं परीक्षा?

बता दें कि यूपी बोर्ड की साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की जा रही हैं. यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर 52 लाख 30 हज़ार 297 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिसमें हाई स्कूल में 27 लाख 50 हज़ार 945 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हज़ार 352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. वहीं यूपी बोर्ड इन परीक्षार्थियों के लिए करीब 2 करोड़ 60 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई करवा रहा है. यह उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से पहले जनवरी माह में जिलों में भेज दी जाएंगी.

