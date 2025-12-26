RRB NTPC 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 28 दिसंबर को होनी है परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीएसी सीबीटी 2025 परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल, उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, जो बोर्ड ने जारी कर दिए हैं. अब उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ग्रेजुएशन लेवल के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को होना है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.

कैसे डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर Latest वाले लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद RRB NTPC CBAT admit card link खोजकर उस पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड पर छपी सभी जानकारियों की जांच कर लें, जैसे कि आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, केंद्र का पता, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा संबंधी निर्देश.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 2025 के लिए, सामान्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 90 मिनट और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट है. परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो 100 अंकों के होते हैं और गणित (30 अंक), तर्क (30 अंक) और सामान्य ज्ञान (40 अंक) में विभाजित होते हैं. वहीं, नेगेटिव मार्किंग भी है और हर गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे. उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा, और पात्रता अंक श्रेणी के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे. परीक्षा के दिन गलतियों से बचने के लिए एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

