उत्तर प्रदेश में SI-ASI के 537 पोस्ट पर निकली भर्ती, इस तरह करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 537 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

इस पद के लिए आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं, जो 19 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. वहीं, फीस भुगतान की भी आखिरी तारीख 19 जनवरी है. बता दें कि सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क या स्टेनो) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ( अकाउंटेंट) के लिए भर्ती की जाएगी.

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी?

बता दें कि पुलिस उप निरीक्षक ग्रुप-C के लिए कुल 112 पदों पर भर्ती निकाली गई है. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) ग्रुप-C के लिए 311 पदों पर भर्ती जारी की गई है. वहीं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) ग्रुप-C के 114 पदों पर भर्ती निकली है.

कैटेगरी वाइस कितने मिले पद?

इस भर्ती के लिए जनरल को 49 पद, EWS को 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29 पद, अनुसूचित जाति के लिए 23 पद, ओबीसी को 23 पद और अनुसूचित जनजाति को 1 पद दिया गया है.

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग आनी जरूरी है. कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन और कंप्यूटर में ओ लेवल पास होना चाहिए.

एज लिमीट पर भी दें ध्यान

जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी.

यहां से ले पूरी जानकारी

उम्मीदवार इस पद से जुड़ी सभी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर जाकर ले सकते हैं.



