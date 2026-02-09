Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: दूसरा एपिसोड लाइव, तमिलनाडु के बच्चों से बात कर रहे हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में तमिलनाडु के छात्रों से बात कर रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी छात्रों को स्टार्टअप से लेकर परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद कर रहे हैं. इस बार पीएम मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं और उनके करियर से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं.

और पढ़ें

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Updates:

स्टार्टअप शुरू करना है कैसे करुं?

एक स्टूडेंट के इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आप छोटे-छोटे स्टार्टअप से काम शुरू कर सकते हैं. साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप पढ़ाई और पेशन दोनों को फॉलो करना चाहते हैं तो आप सप्ताह में दिन में कुछ वक्त पेशन के लिए निकालना शुरू कीजिए. इससे आप आसानी दोनों कामों को संतुलित तरीके से कर सकेंगे.

इस बार परीक्षा पे चर्चा में पहली बार ऐसा फॉर्मेट अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने चार राज्यों-तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम—के चार अलग-अलग स्थानों पर मौजूद छात्रों से बातचीत की. इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक ही मंच पर जोड़ने का अवसर मिला. मल्टी-लोकेशन फॉर्मेट का उद्देश्य है कि भारत के छात्रों के अलग-अलग शैक्षणिक माहौल और दबाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके.

Advertisement

दूसरा एपिसोड परीक्षा पे चर्चा 2026 के पहले संवाद के बाद आ रहा है, जो 6 फरवरी को आयोजित हुआ था. एपिसोड 1 में प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव कम करने, सकारात्मक सोच बनाए रखने और परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास की अहमियत पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने छात्रों को रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान देने की सलाह दी, जबकि अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की.

कहां देखें परीक्षा पे चर्चा 2026

परीक्षा पे चर्चा 2026 का प्रसारण कई दूरदर्शन चैनलों—जैसे Doordarshan National, DD News और DD India—पर लाइव होगा. इसके साथ ही चुनिंदा निजी टीवी नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो पर भी कार्यक्रम सुना और देखा जा सकेगा. लाइव स्ट्रीम PMO, शिक्षा मंत्रालय, दूरदर्शन और MyGov.in के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के YouTube चैनल, Facebook Live और Swayam Prabha पर भी कार्यक्रम देखा जा सकेगा.

इस साल का थीम

परीक्षा पे चर्चा 2026 का थीम परीक्षाओं को छात्रों के लिए सकारात्मक और उत्साहजनक अनुभव में बदलने पर केंद्रित है. साथ ही, इस बार स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और योगदान को भी थीम में शामिल किया गया है. कार्यक्रम स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय अभियानों-Clean India और Save India—को भी मजबूत संदेश देता है.

---- समाप्त ----