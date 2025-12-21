IIT कानपुर ने जीता NTPC क्विज, IIM लखनऊ और IIM कोलकाता रहे उपविजेता

NTPC ने नोएडा स्थित एनटीपीसी पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई) में 19 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025 के राष्ट्रीय फाइनल का सफलतापूर्वक आयोजन किया. फाइनल मुकाबले में देश के प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों—IIM कोलकाता, IIM नागपुर, IIM लखनऊ, IIM मद्रास, IIT कानपुर और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला.

और पढ़ें

1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त

आईआईटी कानपुर की टीम, जिसमें आदित्य पाधी और स्पर्श प्रदीप जैन शामिल थे, ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025 का खिताब जीत लिया और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त की. IIM लखनऊ के प्रशांत सिंह चौहान और निश्चकय शोपूरकर ने प्रथम उपविजेता स्थान हासिल करते हुए 60,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीती, जबकि IIM कोलकाता के कुमार कीर्ति और शिवदर्शन एस द्वितीय उपविजेता रहे और उन्हें 40,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई.

बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें लिया हिस्सा

इस अवसर पर अनिल कुमार जाडली, निदेशक (मानव संसाधन), एनटीपीसी उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्विज़ ने सालों से से देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा मस्तिष्कों की भागीदारी को आकर्षित किया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह क्विज़ एक प्रतिष्ठित बौद्धिक मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो ज्ञान, उत्कृष्टता और एनटीपीसी तथा भारत के शैक्षणिक संस्थानों के बीच सार्थक सहभागिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है. Advertisement

इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025-26 में देशभर से व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जिसे एक सुव्यवस्थित मल्टी-सिटी फॉर्मेट के माध्यम से आयोजित किया गया. 22 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 के बीच रांची, रायपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, चेन्नई और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आयोजित क्षेत्रीय राउंड्स में कुल 639 टीमों ने भाग लिया. प्रतियोगिता का समापन 18 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय सेमीफाइनल और उसके बाद 19 दिसंबर 2025 को पीएमआई में आयोजित राष्ट्रीय फाइनल के साथ हुआ.

इलेक्ट्रॉन क्विज़, एनटीपीसी की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य छात्रों में बौद्धिक जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना और शैक्षणिक जगत के साथ संगठन के जुड़ाव को मजबूत करना है.

सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगिता कंपनी

एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत (Integrated Power) उपयोगिता कंपनी है, जो देश की कुल विद्युत आवश्यकताओं का लगभग एक-चौथाई योगदान देती है। कंपनी की स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है. भारत के नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप, एनटीपीसी वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. थर्मल, जलविद्युत, सौर और पवन ऊर्जा सहित विविध उत्पादन पोर्टफोलियो के साथ, एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और सतत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए समर्पित है.

---- समाप्त ----