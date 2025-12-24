2026 में लॉन्ग वीकेंड की भरमार... कई बार आएंगे एक साथ लंबी छुट्टी के मौके!

2026 में भारत में कुल लगभग 9 लॉन्ग वीकेंड आने के उम्मीद है, आप प्लान कर दोस्तों और परिवार के साथ लॉन्ग वीकेंड का प्लान कर सकते हैं. साल 2026 में कई राष्ट्रीय और धार्मिक छुट्टियां ऐसी तारीखों पर पड़ रही हैं, जो शनिवार-रविवार से जुड़कर लॉन्ग वीकेंड बना रही हैं. ये लंबे वीकेंड नए साल, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गांधी जयंती और क्रिसमस जैसी छुट्टियों से बनेंगे. इस दौरान स्कूल, कॉलेज और कई ऑफिस में भी छुट्टी होती हैं. तो चलिए जानते हैं.

यहां चेक करें कब होगा लॉन्ग वीकेंड्स 2026:

1. 1–4 जनवरी: नया साल लॉन्ग वीकेंड1 जनवरी 2026 – गुरुवार (न्यू ईयर)

2 जनवरी (शुक्रवार) + 3–4 जनवरी (शनिवार–रविवार)

अगर शुक्रवार की छुट्टी ली जाए तो 4 दिन का लगातार ब्रेक मिलेगा.

यात्रा और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बढ़िया मौका.

2. 24–26 जनवरी: गणतंत्र दिवस लॉन्ग वीकेंड

26 जनवरी – सोमवार

24–25 जनवरी (शनिवार–रविवार)

बिना कोई अतिरिक्त छुट्टी लिए 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड.

छोटी ट्रिप या फैमिली टाइम के लिए अच्छा.

3. 3–5 अप्रैल: गुड फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड

3 अप्रैल – शुक्रवार (गुड फ्राइडे)

4–5 अप्रैल (शनिवार–रविवार)

सीधे 3 दिन की छुट्टी.

आराम या धार्मिक यात्रा के लिए बेहतर समय.

4. 1–3 मई: बुद्ध पूर्णिमा लॉन्ग वीकेंड

1 मई – शुक्रवार (बुद्ध पूर्णिमा / मजदूर दिवस)

2–3 मई (शनिवार–रविवार)

लगातार 3 दिन का ब्रेक.

समर की शुरुआत में घूमने का अच्छा समय.

5. 26–28 जून: मुहर्रम लॉन्ग वीकेंड

26 जून – शुक्रवार (मुहर्रम)

27–28 जून (शनिवार–रविवार)

3 दिन की छुट्टी बिना लीव लिए.

मानसून ट्रिप के लिए बढ़िया ऑपशन..

6. 15–17 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस लॉन्ग वीकेंड

15 अगस्त – शनिवार

16 अगस्त (रविवार)

17 अगस्त (सोमवार – अगर अतिरिक्त छुट्टी/लीव ली जाए)

1 दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड बन सकता है.

देशभक्ति कार्यक्रम + छोटा ब्रेक।

7. 4–6 सितंबर: जन्माष्टमी लॉन्ग वीकेंड

4 सितंबर – शुक्रवार (जन्माष्टमी)

5–6 सितंबर (शनिवार–रविवार)

3 दिन का आरामदायक वीकेंड.

त्योहार और परिवार के साथ समय बिताने का मौका.

8. 2–4 अक्टूबर: गांधी जयंती लॉन्ग वीकेंड

2 अक्टूबर – शुक्रवार (गांधी जयंती)

3–4 अक्टूबर (शनिवार–रविवार)

3 दिन की छुट्टी लगातार.

लॉन्ग ट्रिप या घर पर आराम के लिए परफेक्ट.

9. 25–27 दिसंबर: क्रिसमस लॉन्ग वीकेंड

25 दिसंबर – शुक्रवार (क्रिसमस)

26–27 दिसंबर (शनिवार–रविवार)

साल का आखिरी 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड.

कैसे बनते हैं लॉन्ग वीकेंड:

जब कोई राष्ट्रीय या त्योहार की छुट्टी शुक्रवार या सोमवार को आती है या उससे पहले/बाद में वीकेंड (शनिवार–रविवार) जुड़ता है, तब लंबा वीकेंड बनता है जिसमें 3–4 दिन की छुट्टी मिलती है. कुछ त्योहारों और अतिरिक्त छुट्टियों (optional holidays) के चलते आप और भी बड़े ब्रेक पा सकते हैं. अगर आप छुट्टियों के बीच एक-दो दिन की छुट्टी (leave) ले लें, तो कई बार 4–5 दिन का बड़ा ब्रेक भी बन सकता है. जैसे गुड फ्राइडे या जन्माष्टमी जैसे दिनों के आसपास. इसलिए 2026 साल में लगभग 9 मौके हैं जब आप कम छुट्टी लेकर लंबा आराम या ट्रिप प्लान कर सकते हैं. जैसे नए साल, गणतंत्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या क्रिसमस.

