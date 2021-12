IBPS SO Admit Card 2021: प्री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 26 दिसंबर को होनी है परीक्षा

IBPS SO Admit Card 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी ऑफिशियस वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर (CRP-SPL-XI) प्री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं. IBPS SO prelims admit card डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, 2021 है.

IBPS SO Prelims Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक Click here to download online prelim exam call letter for CRP-SPL-X1’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर लॉगइन करें.

स्टेप 5: कैंडिडेट का एडमिट कार्ड उसकी स्क्रीन पर होगा. कैंडिडेट इसका प्रिंट आउट ले लें.

यह एग्जाम 125 अंकों का होगा तथा इसके लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. इस एग्जाम में सफल होने वाले कैंडिडेट अगले एग्जाम में उपस्थित होंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 1828 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. प्री एग्जाम का आयोजन 26 दिसंबर को किया जाएगा. इस एग्जाम का रिजल्ट जनवरी, 2022 में जारी किया जाएगा. वहीं मेन एग्जाम का आयोजन 30 जनवरी, 2020 को किया जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.