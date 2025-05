डेपोर्टेशन का डर, Visa रिजेक्शन की टेंशन...इस माहौल में इंड‍ियन स्टूडेंट्स क्या करें? एक्सपर्ट ने बताए खास टिप्स

आप अमेरिका में पढ़ाई करने जा रहे हैं, यह कभी न भूलें. यदि आप हिंसक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना चाहते हैं या विवादास्पद विचार लेख लिखना चाहते हैं तो जाह‍िर है इसको अच्छे रूप में नहीं ल‍िया जाएगा. इसलिए एक साफ-सुथरा डिजिटल फुटप्रिंट बनाए रखें. आज आपका सोशल मीडिया आपका दूसरा पासपोर्ट हैं. इसकी समीक्षा की जाएगी और यहां कोई भी विवादास्पद बात चिंता का विषय हो सकती है.

X

How Indian students can stay ahead amid US visa jitters (Representational pic)