दिल्ली के स्कूल टीचरों को करनी होगी थोड़ी मेहनत, नए सिरे से होगी ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग

देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचरों को एक बार फिर से ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मौका दिया जा रहा है. इसके लिए राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने मौजूदा सत्र के लिए निष्ठा योजना, जनरल कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नैनो कोर्स को फिर से शुरू करने की घोषणा की है.

यह ट्रेनिंग सभी तरह के स्कूलों के शिक्षकों, स्कूल के प्रधानों और शिक्षक ट्रेनर के लिए होगी.

इन सबजेक्ट्स के लिए होगी ट्रेनिंग

SCERT के अनुसार, निष्ठा यानी कि National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement कार्यक्रम के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित कोर्स करवाए जाएंगे. इन कोर्स को इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा.

इस कोर्स पर भी दें ध्यान

इसके अलावा जनरल सीपीडी कोर्स में टीचरों को हाल के समय के जरूरी विषयों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी. इनमें साइबर हाइजिन, सोशल मीडिया सेफ्टी, साइबर क्राइम, डिजिटल वेलनेस, टेक्नो-पेडागॉजी, मीडिया लिटरेसी समेत कई सबजेक्ट शामिल हैं. इसके साथ ही साइबर स्पेस सेफ्टी से जुड़े नैनो कोर्स भी करवाए जाएंगे.

यहां पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

SCERT ने इस बात की जानकारी दी है कि सभी कोर्स दीक्षा पोर्टल पर डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद हैं. वीडियो लेसन से लेकर टेक्स्ट स्टडी मटीरियल और असेसमेंट दिए गए हैं.

इन तारीखों को कर लें नोट

बता दें कि इन कोर्स में नामांकन की आखिरी तारीख 10 मार्च, 2026 है. वहीं, कोर्स पूरा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 है.

क्यों करवाई जा रही है ये ट्रेनिंग?

इस ट्रेनिंग को करवाने का उद्देश्य टीचरों की प्रोफेशनल क्षमता को मजबूत करना है. इसके साथ ही उन्हें एडवांस डिजिटल स्किल्स सीखाना है.



