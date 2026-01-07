CBSE ने शुरू की ये फ्री सुविधा, स्टूडेंट्स को मिलेगा सीधा प्रॉफिट... कैसे उठाएं फायदा?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक अहम पहल की शुरुआत की है. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए साइको-सोशल काउंसलिंग सेवाएं शुरू की हैं. इस पहल से छात्रों के बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा. इसकी शुरुआत 6 जनवरी से हो गई है, जो 1 जून तक चलेगी. छात्र इसका लाभ दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उठा सकते हैं.

इसकी सुविधा सुबह 9.30 बजे से शाम के 5.30 बजे तक ली जा सकती है. शनिवार और रविवार को ये सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी.

बढ़ेगा छात्रों का आत्मविश्वास

इसे लेकर CBSE ने कहा है कि यह पहल छात्रों के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इससे 17 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाली परीक्षाओं का सामना आत्मविश्वास, बैलेंस और शांति के साथ कर सकें.

इस नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं काउंसलिंग

फ्री काउंसलिंग का फायदा उठाने के लिए छात्र और अभिभावक 1800-118-004 पर कॉल कर 24*7 आईवीआरएस सपोर्ट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है. छात्र सुबह 9.30 से लेकर शाम के 5.30 बजे तक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, शनिवार और रविवार को ये सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी.

काउंसलिंग से मिलेंगे ये फायदे

ये सेवा खास तौर पर उन छात्रों के लिए है, जो अपने बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम करना चाहते हैं. इसमें आपको स्ट्रेस मैनेज करने के साथ समय को मैनेज करने और पढ़ाई से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे.

ऑफिशियल वेबसाइट की भी ले सकते हैं मदद

बोर्ड की ओर से स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्लानिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संसाधन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर भी उपलब्ध है. आप चाहे तो, यहां पर जाकर पर काउंसलिंग के लिए अप्लाी कर सकते हैं.

73 प्रोफेशनल्स देंगे काउंसलिंग

बता दें कि छात्रों और अभिभावकों को ये सेवा 73 ट्रेंड काउंसलर के पैनल के साथ बातचीत कर सकते हैं. इनमें CBSE स्कूलों के प्रिंसिपल, काउंसलर, स्पेशल टीचर और मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया गया है. इनमें से 61 काउंसलर भारत में हैं, वहीं 12 काउंसलर नेपाल, जापान, कतर, और संयुक्त अरब अमीरत में मौजूद हैं.



