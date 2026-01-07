scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CBSE ने शुरू की ये फ्री सुविधा, स्टूडेंट्स को मिलेगा सीधा प्रॉफिट... कैसे उठाएं फायदा?

CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फ्री में साइको-सोशल काउंसलिंग सेवा की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य बच्चों को एग्जाम के टाइम तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है. इसकी शुरुआत 6 जनवरी से हो गई है, जो 1 जून, 2026 तक चलेगी.

Advertisement
X
CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फ्री में साइको-सोशल काउंसलिंग सेवा की शुरुआत की. (Photo: Pexels)
CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फ्री में साइको-सोशल काउंसलिंग सेवा की शुरुआत की. (Photo: Pexels)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक अहम पहल की शुरुआत की है. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए साइको-सोशल काउंसलिंग सेवाएं शुरू की हैं. इस पहल से छात्रों के बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा. इसकी शुरुआत 6 जनवरी से हो गई है, जो 1 जून तक चलेगी. छात्र इसका लाभ दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उठा सकते हैं. 

इसकी सुविधा सुबह 9.30 बजे से शाम के 5.30 बजे तक ली जा सकती है. शनिवार और रविवार को ये सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी. 

बढ़ेगा छात्रों का आत्मविश्वास 

सम्बंधित ख़बरें

With temperatures plummeting to single digits, people across Delhi sought refuge in shelter homes.
बर्फीली हवाओं के साथ आ गई 'दिल्ली वाली सर्दी', गंगोत्री में जमा पानी, Photos
रात 1 बजे शुरू हुई थी बुलडोजर कार्रवाई
दिल्ली में मस्जिद के पास जहां रातभर चले बुलडोजर, वहां अब कैसे हैं हालात?
अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर दी (Photo: Screengrab)
दिल्ली में मस्जिद के पास बवाल, पुलिस वालों के शरीर पर लगे कैमरों से पत्थरबाजों की पहचान
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड... गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद, कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट
साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था.
JNU नारेबाजी कांड के बाद विवादों में कौन से 9 चेहरे? 5 जनवरी की रात की पूरी कहानी

इसे लेकर CBSE ने कहा है कि यह पहल छात्रों के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इससे 17 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाली परीक्षाओं का सामना आत्मविश्वास, बैलेंस और शांति के साथ कर सकें. 

इस नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं काउंसलिंग 

फ्री काउंसलिंग का फायदा उठाने के लिए छात्र और अभिभावक 1800-118-004 पर कॉल कर 24*7 आईवीआरएस सपोर्ट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है. छात्र सुबह 9.30 से लेकर शाम के 5.30 बजे तक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, शनिवार और रविवार को ये सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी. 

Advertisement

काउंसलिंग से मिलेंगे ये फायदे 

ये सेवा खास तौर पर उन छात्रों के लिए है, जो अपने बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम करना चाहते हैं. इसमें आपको स्ट्रेस मैनेज करने के साथ समय को मैनेज करने और पढ़ाई से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे. 

ऑफिशियल वेबसाइट की भी ले सकते हैं मदद 

बोर्ड की ओर से स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्लानिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संसाधन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर भी उपलब्ध है. आप चाहे तो, यहां पर जाकर पर काउंसलिंग के लिए अप्लाी कर सकते हैं.  

73 प्रोफेशनल्स देंगे काउंसलिंग 

बता दें कि छात्रों और अभिभावकों को ये सेवा 73 ट्रेंड काउंसलर के पैनल के साथ बातचीत कर सकते हैं. इनमें CBSE स्कूलों के प्रिंसिपल, काउंसलर, स्पेशल टीचर और मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया गया है. इनमें से 61 काउंसलर भारत में हैं, वहीं 12 काउंसलर नेपाल, जापान, कतर, और संयुक्त अरब अमीरत में मौजूद हैं.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement