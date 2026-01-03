CBSE ने जारी किए बोर्ड परीक्षा को लेकर ये जरूरी डिटेल, जान लें मार्किंग सिस्टम

केंद्रीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी जानकारी साझा की है. ये अपडेट 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के फिजिक्स सबजेक्ट से जुड़ा हुआ है. बोर्ड ने इसे लेकर पेपर पैटर्न, प्रश्न पत्र के साथ ही मार्किंग सिस्टम को लेकर जानकारी दी है. हर साल फिजिक्स के पेपर को लेकर छात्र घबरा जाते हैं और इसे बहुत कठिन मानते हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. एग्जाम से पहले सही जानकारी देना बेहद जरूरी है.

CBSE ने न केवल परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है बल्कि छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम भी उपलब्ध कराई गई है. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सेक्शन में कितने नंबर होंगे और किस तरह उत्तर लिखने से पूरे अंक मिल सकते हैं.

कैसा होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न?

CBSE की ओर से जारी सैंपल पेपर के मुताबिक, कक्षा 12 की फिजिक्स के पेपर में कुल 33 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य है. वहीं, क्वेश्चन पेपर को 5 अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है, जिससे छात्रों को प्रश्नों को समझने में आसानी हो और वह आसानी से सॉल्व कर सकें.

सेक्शन A

सेक्शन A में कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें से 12 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) और 4 आंतरिक विकल्प (Internal Choice) होंगे.

सेक्शन B

सेक्शन B में 2 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें से 2 क्वेश्चन आंतरिक विकल्प (Internal Choice) होगा. छात्रों को इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से केवल एक का ही उत्तर देना होगा.

सेक्शन C

इस भाग में 3 नंबर वाले कुल 7 प्रश्न होंगे. इनमें से 1 प्रश्न में विकल्प दिया गया होगा.

सेक्शन D

सेक्शन D केस स्टडी में बेस्ड होगा. इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो, 4 नंबर के होंगे.

सेक्शन E

इस सेक्शन में 5 नंबर के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे. इन तीनों प्रश्नों में विकल्प होगा. हालांकि, बोर्ड ने ये बात स्पष्ट की है कि पूरे प्रश्न में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी बल्कि केवल तय किए गए प्रश्नों में ही विकल्प दिए गए हैं.

मार्किंग स्कीम को करना होगा डाउनलोड

छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए CBSE ने सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम भी जारी की है. इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर सैंपल पेपर के लिंक पर क्लिक करें.

नया पेज खुल जाएगा, जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के ऑप्शन दिखाई देंगे.

फिर यहां पर क्लास 12 के लिंक पर क्लिक करें और विषय में फजिक्स को चुनें.

फिजिक्स का सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा. आप यहां से ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं.



