BSEB कल जारी करेगा STET का रिजल्ट, जानें क्या है पासिंग मार्क्स, इस तरह चेक करें नतीजे

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) 5 जनवरी, 2026 को बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) का रिजल्ट 5 जनवरी, 2026 को घोषित करेगा. इसे लेकर बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने जानकारी दी है. एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर अपना स्कोरबोर्ड चेक कर सकते हैं.

बता दें कि ये एग्जाम उन कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया गया था, जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स यानी क्लास 9वीं और 10वीं के साथ सीनियर सेकेंडरी 11-12वीं कक्षा के लिए टीचर बनना चाहते हैं.

क्या है क्वालिफाइंग प्रोसेस?

BSEB के मुताबित, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ये पेपर पास करने के लिए कम से कम 50 फीसदी मार्क्स लाने होंगे. वहीं, पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए यह 45 प्रतिशत है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क 40 फीसदी रखा गया है.

इस दिन हुई थी परीक्षा

बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित STET 2025 का एग्जाम पिछले साल 14 से 16 नवंबर के बीच कंप्यूटर मोड में कराया गया था. इस एग्जाम को दो पालियों में आयोजित किया गया था. पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए था, जो 9वीं और 10वीं कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं. वहीं, पेपर 2 उन कैंडिडेट के लिए था जो, 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं.

ऐसे चेक करें स्कोरबोर्ड

इस रिजल्ट को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाएं.

इसके बाद STET 2025 स्कोरबोर्ड लिंक एक्टिव हो जाएगा. लिंक पर क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एग्जाम डेट को फिल करके लॉगिन करें.

इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा.



