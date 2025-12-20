सरकारी नौकरी: बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू

और पढ़ें

सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने क्रेडिट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in के माध्यम से पूरी की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार ₹1,20,000 तक मासिक वेतन मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कैसे करना होगा अप्लाई.

यहां जानें पदों का विवरण

यह भर्ती अलग-अलग स्केल के क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए निकाली गई है:

क्रेडिट ऑफिसर MMGS-II

क्रेडिट ऑफिसर MMGS-III

क्रेडिट ऑफिसर SMGS-IV

इन पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल और जिम्मेदारी भरा कार्य करने का अवसर मिलेगा.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60% अंक जरूरी हैं. आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/दिव्यांग) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक निर्धारित किए गए हैं.

Advertisement

क्या होनी चाहिए आयु सीमा

पद के अनुसार आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है:

MMGS-II: न्यूनतम आयु: 25 वर्ष, अधिकतम आयु: 35 वर्ष

MMGS-III: न्यूनतम आयु: 28 वर्ष, अधिकतम आयु: 38 वर्ष

SMGS-IV: न्यूनतम आयु: 30 वर्ष, अधिकतम आयु: 40 वर्ष

(सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी)

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग: ₹175

सामान्य एवं अन्य श्रेणियां: ₹850

चयन प्रक्रिया

बैंक ऑफ इंडिया भर्ती में चयन दो चरणों में किया जाएगा:

ऑनलाइन परीक्षा

साक्षात्कार (Interview)

क्या होगा परीक्षा पैटर्न

भाषा: हिंदी और अंग्रेजी

परीक्षा अवधि: 120 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर ¼ अंक काटे जाएंगे

कट-ऑफ अंक

सामान्य / ईडब्ल्यूएस: 35%

SC / ST / OBC / दिव्यांग: 30%

कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को पद और स्केल के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा, जो ₹1,20,000 प्रति माह तक हो सकता है इसके अलावा बैंक की ओर से अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर Career सेक्शन पर क्लिक करें.

संबंधित भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

नया पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें और समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।

---- समाप्त ----