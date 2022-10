World Teachers Day: क्‍यों 5 अक्‍टूबर को पूरी दुनिया मनाती है शिक्षक दिवस? जानें इतिहास

World Teachers Day 2022: विश्व शिक्षक दिवस के लिए इस वर्ष थीम है 'the transformation of education begins with teachers'. इसका अर्थ है 'शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है.' UNESCO ने 1994 को इस दिन को मान्‍यता दी थी. आइए जानते हैं 5 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस.

