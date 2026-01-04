scorecardresearch
 
'अपनी जान बचाओ...', ट्रंप ने अब इस देश के राष्ट्रपति को दी खुलेआम धमकी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवाने के बाद ट्रंप ने अब कोलंबियाई राष्ट्रपति को खुलेआम धमकी दी है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है, ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को पहली भी कड़े चेतावनी दी थी. अब एक बार फिर से अपने उसी बयान को दुहराते हुए, पेट्रो को सावधान रहने की बात कही है.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को दी सीधी धमकी (Photo - AP/AFP)
वेनेजुएला पर हमले के बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से लैटिन अमेरिकी देशों में खलबली मच गई है. सभी एक स्वर से अमेरिका के इस दुस्साहस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबियाई प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को खुलेआम धमकी दी है. 

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, मादुरो के सत्ता हथियाने के बाद, ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को सावधान रहने की चेतावनी दी. ट्रम्प ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अपनी जान बचाने को कहा है. वेनेजुएला के नेता मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि पेट्रो को अपनी जान का ख्याल करना चाहिए. 

ट्रंप ने पेट्रो के बारे में कहा कि वह कोकीन बना रहा है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा. यह बात ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक,  राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति को भी परोक्ष रूप से चेतावनी दी.

कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा पर ट्रंप का निशाना
ट्रम्प ने कोलंबिया और क्यूबा के नेताओं के लिए भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर हमला मेक्सिको के लिए चेतावनी के तौर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्टेल द्वारा संचालित इस देश के बारे में कुछ तो करना ही होगा. ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को दी गई अपनी चेतावनी को भी दोहराया.

ट्रंप ने पेट्रो के बारे में कहा कि उसके पास कोकीन बनाने की मिलें हैं, उसके पास कारखाने हैं जहां वह कोकीन बनाता है और हां, मुझे लगता है कि मैं अपने पहले बयान पर कायम हूं. वह कोकीन बना रहा है. वे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं. इसलिए उसे सावधान रहना होगा.

लैटिन अमेरिकी देशों में हड़कंप 
शनिवार को जारी एक बयान में मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम पार्डो  ने कहा कि मैक्सिको वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और ऐसे दुस्साहस को स्वीकृति नहीं देता है. उन्होंने अमेरिका से वेनेजुएला सरकार और लोगों के खिलाफ आक्रामकता के सभी कृत्यों को समाप्त करने का आग्रह किया है.

इधर, कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो  पेट्रो ने वाशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि इसके परिणामस्वरूप मानवीय संकट उत्पन्न होगा. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने X पर लिखा कि ये कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं. अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला इंटरनेशनल लॉ का घोर उल्लंघन है. वेनेजुएला पर हमला करना हिंसा, अराजकता और अस्थिरता की दुनिया की ओर पहला कदम है.

चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने भी इस हमले को लेकर चिंता व्यक्त की और इसकी निंदा की. उन्होंने देश को प्रभावित करने वाले गंभीर संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया. वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-केन ने अमेरिका पर आपराधिक हमले का आरोप लगाया है. जबकि उरुग्वे ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. वह हमेशा की तरह अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है.

