scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोई 120 तो कोई 150 की बेचता है... ट्रेन में मिलने वाली थाली का असली रेट क्या है?

IRCTC Veg Thali Rate: ट्रेन में खाने की थाली अलग अलग रेट में बेची जाती है और रेट को लेकर अक्सर विवाद होता है. ऐसे में जानते हैं कि IRCTC की थाली का फाइनल रेट कितना होता है?

Advertisement
X
आईआरसीटी ने थाली की रेट 80 रुपये तय की है. (Photo: X/@vijayku77954618)
आईआरसीटी ने थाली की रेट 80 रुपये तय की है. (Photo: X/@vijayku77954618)

अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि ट्रेन में खाने की थाली की रेट को लेकर IRCTC वेंडर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो जाता है. आपने भी गौर किया होगा कि ट्रेन में बिकने वाली थाली के अलग अलग रेट होते हैं और कई बार तो वेंडर थाली के 150 रुपये तक मांग लेते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रेन में जो थाली बेची जाती है, उसकी आधिकारिक रेट क्या है और एक थाली कितने रुपये में खरीदी जानी चाहिए.

IRCTC ने ट्रेन में बिकने वाली थाली के रेट तय किए हुए हैं और उस रेट से ज्यादा दाम में कोई भी वेंडर सामान नहीं बेच सकता है. आईआरसीटीसी की ओर से जो रेट तय किए गए हैं, वो ट्रेन और स्टेशन दोनों के अलग-अलग हैं. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जैसे अगर आप थाली स्टेशन पर खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये कम देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये ही खाना ट्रेन में खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये ज्यादा देने होंगे. 

कितने रुपये की है चाय?

सम्बंधित ख़बरें

vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)
रेल यात्रियों के लिए गुडन्यूज! हावड़ा-कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलेगा नॉनवेज खाना
IRCTC Rajasthan trip
उदयपुर-जोधपुर से जैसलमेर तक... राजस्थान हेरिटेज की सैर का मौका, जानिए खर्च
Vande Bharat Sleeper Train No Nonveg Food Option
इस रूट की वंदे भारत ट्रेन में NO नॉनवेज, TMC ने उठाए सवाल
Amrit Bharat Express, Namo Bharat Rapid Rail and Vande Bharat Train
वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में अलग है टिकट कैंसिलेशन सिस्टम, जानिए
Cancelled Trains List
इस रूट की 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कई के रूट डायवर्ट

रेलवे की ओर से मेल, एक्सप्रेस, हमसफर, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, वंदेभारत, तेजस ट्रेनों के लिए अलग अलग रेट तय किए हैं. इसमें मेल, एक्सप्रेस और हमसफर ट्रेनों में एक ही रेट है और इनका मेन्यू ही अधिकतर ट्रेनों में फॉलो होता है. अगर मेल, एक्सप्रेस, हमसफर ट्रेनों में खाने की बात करें तो इनमें स्टेशन और ट्रेन दोनों में चाय के रेट 5 रुपये है. अगर टी-बैग वाली चाय  लेते हैं तो इसकी रेट 10 रुपये तय की गई है. इसके अलावा कॉफी के रेट भी 10 रुपये ही हैं. इसमें एवीएम मशीन की चाय की रेट 10 रुपये है. 

Advertisement

irctc rates

ब्रेकफास्ट के क्या हैं रेट?

वहीं ब्रेकफास्ट में कटलेट के रेट ट्रेन 40 रुपये और स्टेशन में 35 रुपये तय किए गए हैं. इसके अलावा इडली, वड़ा, उपमा, पोंगल के रेट भी 40 रुपये हैं. लेकिन, आमलेट के रेट 50 रुपये हैं और स्टेशन पर इसके रेट 45 रुपये हैं. 

irctc rates

खाली के क्या हैं रेट?

अगर थाली की रेट की बात करें तो थाली की रेट 80 रुपये है और अगर आप ये स्टेशन पर खरीदते हैं तो ये 70 रुपये की मिलेगी. इसके अलावा वेट बिरयानी की रेट 80 रुपये है और स्टेशन पर रेट 70 रुपये है. नॉन वेज में एग करी वाली थाली के रेट 90 रुपये है जबकि चिकन  करी वाली थाली के रेट 130 रुपये हैं. 

irctc rates

irctc rates

ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो इससे ज्यादा रेट आपको नहीं देनी चाहिए. अगर कोई वेंडर इस रेट में खाना नहीं देता है तो आप रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत कर सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement