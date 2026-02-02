कोई 120 तो कोई 150 की बेचता है... ट्रेन में मिलने वाली थाली का असली रेट क्या है?

अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि ट्रेन में खाने की थाली की रेट को लेकर IRCTC वेंडर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो जाता है. आपने भी गौर किया होगा कि ट्रेन में बिकने वाली थाली के अलग अलग रेट होते हैं और कई बार तो वेंडर थाली के 150 रुपये तक मांग लेते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रेन में जो थाली बेची जाती है, उसकी आधिकारिक रेट क्या है और एक थाली कितने रुपये में खरीदी जानी चाहिए.

IRCTC ने ट्रेन में बिकने वाली थाली के रेट तय किए हुए हैं और उस रेट से ज्यादा दाम में कोई भी वेंडर सामान नहीं बेच सकता है. आईआरसीटीसी की ओर से जो रेट तय किए गए हैं, वो ट्रेन और स्टेशन दोनों के अलग-अलग हैं. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जैसे अगर आप थाली स्टेशन पर खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये कम देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये ही खाना ट्रेन में खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये ज्यादा देने होंगे.

कितने रुपये की है चाय?

रेलवे की ओर से मेल, एक्सप्रेस, हमसफर, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, वंदेभारत, तेजस ट्रेनों के लिए अलग अलग रेट तय किए हैं. इसमें मेल, एक्सप्रेस और हमसफर ट्रेनों में एक ही रेट है और इनका मेन्यू ही अधिकतर ट्रेनों में फॉलो होता है. अगर मेल, एक्सप्रेस, हमसफर ट्रेनों में खाने की बात करें तो इनमें स्टेशन और ट्रेन दोनों में चाय के रेट 5 रुपये है. अगर टी-बैग वाली चाय लेते हैं तो इसकी रेट 10 रुपये तय की गई है. इसके अलावा कॉफी के रेट भी 10 रुपये ही हैं. इसमें एवीएम मशीन की चाय की रेट 10 रुपये है.

ब्रेकफास्ट के क्या हैं रेट?

वहीं ब्रेकफास्ट में कटलेट के रेट ट्रेन 40 रुपये और स्टेशन में 35 रुपये तय किए गए हैं. इसके अलावा इडली, वड़ा, उपमा, पोंगल के रेट भी 40 रुपये हैं. लेकिन, आमलेट के रेट 50 रुपये हैं और स्टेशन पर इसके रेट 45 रुपये हैं.

खाली के क्या हैं रेट?

अगर थाली की रेट की बात करें तो थाली की रेट 80 रुपये है और अगर आप ये स्टेशन पर खरीदते हैं तो ये 70 रुपये की मिलेगी. इसके अलावा वेट बिरयानी की रेट 80 रुपये है और स्टेशन पर रेट 70 रुपये है. नॉन वेज में एग करी वाली थाली के रेट 90 रुपये है जबकि चिकन करी वाली थाली के रेट 130 रुपये हैं.

ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो इससे ज्यादा रेट आपको नहीं देनी चाहिए. अगर कोई वेंडर इस रेट में खाना नहीं देता है तो आप रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत कर सकते हैं.



