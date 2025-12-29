5वीं पास की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी किया अप्लाई! इस पद के लिए मांगे गए थे आवेदन

और पढ़ें

ओडिशा में नौकरियों की भारी कमी और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का एक और सबूत सामने आया है. संबलपुर हवाई पट्टी वाले वायरल वीडियो के बाद अब झारसुगुड़ा जिले में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है. दरअसल, रविवार को झारसुगुड़ा में 102 होम गार्ड पद के लिए निकली भर्ती में 2,700 से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी. वैसे इस भर्ती के लिए 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. परीक्षा ओडिशा स्पेशल आर्म्ड पुलिस बटालियन ग्राउंड में आयोजित की गई थी.

खास बात ये है कि इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता 5वीं पास थी, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी परीक्षा दी, जो राज्य में बेरोजगारी की गंभीरता को उजागर करता है. भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, लिखित परीक्षा के बाद 1,010 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को फाइनल सेलेक्शन किया जाएगा. इसका मतलब है कि हर पद के लिए 27 से अधिक उम्मीदवार लाइन में है.

होम गार्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि वे मजबूरी में इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, न कि करियर की पसंद के कारण. उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं, सरकारी भर्तियां अनियमित हैं और रोजगार के विकल्प बहुत सीमित हैं. इस वजह से शिक्षित युवाओं को कम सैलरी वाली और अस्थायी सरकारी नौकरियों को चुनना पड़ रहा है. कई उम्मीदवारों ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक मजबूरी के कारण लिया गया है, न कि करियर की योजना के कारण. ऐसे में युवाओं का मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है.

'मेरे पास 3 डिग्री है, मगर मजबूरी है'

भर्ती में हिस्सा लेने वाले एक और उम्मीदवार ने कहा, 'यहां इतनी फैक्ट्रियां हैं, फिर भी ग्रुप डी पदों के लिए हजारों लोग आए हैं. जिला प्रशासन को यह समझना चाहिए कि ऐसे पद बाहरी लोगों के बजाय झारसुगुड़ा जिले के निवासियों के लिए आरक्षित होने चाहिए. मेरे पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं. सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार होने के नाते, मुझे निम्न श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यह मेरा आखिरी विकल्प है, इसलिए मैं मजबूरी में यहां आया हूं.'

एक उम्मीदवार ने बताया, 'मेरा नाम दिव्यमयी साहू है. मैंने वाणिज्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है. झारसुगुड़ा में रहने के बावजूद हमारे लिए नौकरी के अवसर नहीं हैं, और सरकारी विभागों में वाणिज्य के छात्रों के लिए तो लगभग कोई रिक्त पद ही नहीं हैं. इसीलिए मैंने होम गार्ड की परीक्षा दी.' इससे पहले, संबलपुर के जामदारपाली हवाई अड्डे पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां हजारों उम्मीदवारों ने सिर्फ 187 होम गार्ड पदों के लिए परीक्षा दी थी.

