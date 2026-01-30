आज ही के दिन हिटलर बना था जर्मनी का चांसलर, फिर रच दी महायुद्ध की साजिश

आज के दिन 30 जनवरी 1933 को दुनिया के सबसे कुख्यात राष्ट्राध्यक्ष हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था. राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (नाज़ी पार्टी ) के नेता या फ्यूहरर एडॉल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया था. इसके बाद से ही हिटलर तेजी से प्रभाव में आया और इसके साथ ही दूसरे विश्वयुद्ध के बीज बोए गए.

1932 में जर्मनी में हिटलर का उदय तेजी से हुआ. इसकी मुख्य वजह जर्मन जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध में मिली हार तथा वर्साय संधि की कठोर शर्तों से उपजे गहरे घावों के प्रति असंतोष था. हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता थे और अपनी इसी प्रतिभा ने उन्हें जर्मनी के चांसलर के पद तक पहुंचाया.

उन्होंने युद्ध के बाद वीमर सरकार के प्रति जनता के असंतोष को अपनी नवगठित नाजी पार्टी के समर्थन में परिवर्तित कर दिया. जुलाई 1932 में हुए चुनाव में नाज़ियों ने 230 सरकारी सीटें जीतीं. दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रैहस्टैग की आधी से अधिक सीटें अपने नाम कर लीं.

जर्मनी में बढ़ने लगी थी हिटलर की लोकप्रियता

हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता और उसके समर्थकों के उग्र स्वभाव (एसए या ब्राउनशर्ट्स) से भयभीत होकर हिंडेनबर्ग ने शुरू में उसे चांसलर बनाने से इनकार कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने जनरल कर्ट वॉन श्लीचर को नियुक्त किया. जिन्होंने ग्रेगोर स्ट्रैसर के नेतृत्व वाले असंतुष्ट नाज़ी गुट के साथ बातचीत करके हिटलर की लोकप्रियता को कम करने का प्रयास किया.

नवंबर में हुए अगले चुनावों में, नाज़ियों को नुकसान हुआ, लेकिन कम्युनिस्टों को लाभ हुआ. श्लीचर के प्रयासों का यह विरोधाभासी प्रभाव जर्मनी में दक्षिणपंथी ताकतों को हिटलर को सत्ता में लाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया. जटिल वार्ताओं की एक श्रृंखला में, पूर्व चांसलर फ्रांज वॉन पापेन ने, प्रमुख जर्मन व्यापारियों और रूढ़िवादी जर्मन नेशनल पीपुल्स पार्टी (डीएनवीपी) के समर्थन से, हिंडेनबर्ग को हिटलर को चांसलर नियुक्त करने के लिए राजी कर लिया.

यह इस समझ के साथ किया गया कि वॉन पापेन को उप-चांसलर और अन्य गैर-नाज़ियों को प्रमुख सरकारी पदों पर नियुक्त करने से हिटलर की अधिक क्रूर प्रवृत्तियों को नियंत्रित और संयमित किया जा सकेगा. इस तरह 30 जनवरी 1933 को हिटलर का चांसलर बनना जर्मनी और अंततः पूरी दुनिया के लिए एक भयानक मोड़ साबित हुआ.

जर्मन आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा समर्थित उसकी योजना राजनीति को समाप्त करके जर्मनी को एक शक्तिशाली, एकीकृत एकदलीय राज्य बनाना था. उसने तुरंत ही राज्य पुलिस, गेस्टापो के तेजी से विस्तार का आदेश दिया और हरमन गोरिंग को एक नए सुरक्षा बल का प्रमुख बनाया, जो पूरी तरह से नाजियों से बना था और उसकी पार्टी के किसी भी विरोध को कुचलने के लिए समर्पित था. उस क्षण से नाजी जर्मनी का उदय हो गया और हिंडेनबर्ग या वॉन पापेन या कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था.

