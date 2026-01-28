scorecardresearch
 
2019, 2023 और... जहां हुआ अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त, वहां कई बार हुए हैं प्लेन क्रैश

बारामती हवाई अड्डे पर पहले भी कई बार प्लेन क्रैश हो चुके हैं. इसके पीछे वजह यहां उड़ान भरने कुछ फ्लाइंग एकेडमी के विमान हैं, जिन्हें ट्रेनी पायलट उड़ाते हैं. जब अजित पवार का विमान क्रैश हुआ, तब भी स्थानीय लोगों को ऐसा लगा कि कोई ट्रेनिंग वाला प्लेन ही गिरा है.

बारामती एयरपोर्ट पर हादसों का रहा है इतिहास (Photo - PTI)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का जिस बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ. इसका विमान हादसों से जुड़ा एक लंबा इतिहास रहा है. चश्मदीदों का भी कहना है कि पुणे जिले के इस छोटे से एयरपोर्ट पर पहले कई हादसे हुए हैं. क्योंकि यहां ट्रेनिंग विमान उड़ान भरते रहते हैं और कई बार ये हादसे के शिकार हुए हैं. 

बुधवार को जब बारामती एयरपोर्ट के निकट प्लेन मंडरा रहा था. तब भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को ऐसा ही लगा कि ट्रेनिंग वाला कोई विमान चक्कर लगा रहा होगा. एक चश्मदीद ने बताया कि हमें तब ये पता नहीं था कि इसमें दादा (अजित पवार ) सवार हैं. क्योंकि, जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां पहले भी कई बार प्लेन गिरे हैं. आज भी लैंडिंग के दौरान ही अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. 

बारामती एयरपोर्ट का निर्माण 1996 में किया गया था. बारामती एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद से लेकर अबतक कई बार यहां विमान हादसे हो चुके हैं. इनमें कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हैं. वहीं कई बार छोटे-मोटे इंसीडेंट भी हुए हैं, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.  

इन फ्लाइंग संस्थानों के विमान भरते हैं उड़ान
बारामती एयरपोर्ट का निर्माण सिर्फ ट्रेनिंग के मकसद से किया गया था. यही वजह है कि यहां अक्सर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स के विमान उड़ान भरते रहते हैं. कई बार ट्रेनिंग ले रहे पायलटों के विमान यहां गिर चुके हैं.  इस छोटे से एयरपोर्ट पर जिन फ्लाइंग एकेडमी के विमान उड़ान भरते हैं, उनमें एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन (Academy of Carver Aviation) और रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी (Red Bird Flight Training Academy) प्रमुख हैं.  यहां क्रैश करने वाले अधिकतर विमान इन्हीं फ्लाइंग एकेडमी के होते हैं. 

बारामती में कब-कब हुए हैं हादसे
बारामती एयरपोर्ट पर रिपोर्ट किए गए हादसों में से कुछ की जानकारी यहां दी जा रही है. यहां 14 मार्च 2008 में एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन का विमान हादसे का शिकार हो गया था. यह सेस्ना-152 विमान था. इसमें एक पायलट और एक ट्रेनी स्टूडेंट सवार था. इस हादसे में मामूली चोट के अलावा किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी. 

यह भी पढ़ें: जिस बारामती एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए सेफ बनाना चाहते थे अजित पवार, वहीं क्रैश हुआ प्लेन

29 जून 2013 को बारामती एयरपोर्ट पर एक और हादसा हुआ था. इसमें भी एक ट्रेनी पायलट का विमान नीचे गिर गया था. इस हादसे में भी ट्रेनी पायलट को मामूली चोट आई थी. यह विमान भी एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन का था. हादसे का शिकार ये प्लेन सेस्ना 172 था.

इसी तरह 5 फरवरी 2019 को भी एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन का एक विमान बारामती एयरपोर्ट पर गिर गया था. इस पर एक ट्रेनी पायलट सवार था. इस हादसे में पायलट को गंभीर चोट आई थी और विमान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. 

22 अक्टूबर 2023 को रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक विमान बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया था. इसे भी एक ट्रेनी पायलट उड़ा रहा था. इस हादसे में भी पायलट को खास चोट नहीं आई थी. 

