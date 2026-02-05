जारी हुआ UGC NET दिसंबर 2025 का रिजल्ट, यहां से चेक करें रिजल्ट   

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट घोषित कर दिया है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने दिसंबर-जनवरी सत्र की परीक्षा दी थी, वो ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड चेक कर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

और पढ़ें

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य होंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

बता दें कि परीक्षा का आयोजन कई दिनों तक अलग-अलग पालियों में किया गया था. इसके लिए परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित मोड में हुआ.

---- समाप्त ----