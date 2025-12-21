scorecardresearch
 
रेलवे ग्रुप-बी भर्ती के लिए परीक्षा तारीखों का हुआ ऐलान, इस दिन होगा एग्जाम

रेलवे बोर्ड ने ग्रुप-बी पदों पर परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. एग्जाम 8 मार्च, 2026 को कंप्यूटर आधारित होगी. इसे लेकर जिम्मेदारी आरआरबी अजमेर को दी गई है.

रेलवे बोर्ड ने ग्रुप-बी पदों पर एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. (Photo : Pexels )
भारतीय रेलवे में आधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. बोर्ड ने ग्रुप-बी पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है. इससे छात्रों ने राहत की सांस ली है. इसके लिए होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा देशभर में 8 मार्च, 2026 को CBT मोड में आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर जिम्मेदारी आरआरबी अजमेर को सौंपी गई है. 

बता दें कि इस परीक्षा में न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके लगभग पौने दो लाख ग्रुप-सी के कर्मचारी आवेदन करेंगे. खास बात ये है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. 

कब होगी परीक्षा?

इस पद पर एग्जाम देशभर में 8 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. हालांकि, 15 दिसंबर से आवेदन माड्यूल लाइव है और 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. जबकि आवेदन की जांच 23 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी और परिणाम 6 अप्रैल तक घोषित किए जाएंगे. 

पेपरलेस होगी प्रक्रिया 

रेलवे ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को पेपरलेस बनाते हुए एचआरएमएस पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया है. यह भर्ती 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2026 के वैकेंसी साइकिल के लिए है. लेकिन रेलवे ने इसे जून 2027 तक संभावित रूप से खाली होने वाले पदों को भी शामिल किया है.       
 

