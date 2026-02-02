ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के पास इंडियन आर्मी में नौकरी का मौका, ऑफिसर बनने का है शानदार चांस

देश की सेवा करने के साथ ही सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए इंडियन आर्मी बेहद खास मौका लेकर आई है. इंडियन आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) टेक्निकल कोर्स-67 के लिए आवेदन जल्द ही बंद होने वाले हैं. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, वो तुरंत कर दें. इस पद पर आवेदन के लिए महिला उम्मीदवारों के पास 4 फरवरी तक का मौका है. वहीं, पुरुष के लिए ये 5 फरवरी 2026 तय की गई है.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का चुनाव करना है. इससे उन्हें सेना में टेक्निकल रोल में देश सेवा का मौका मिलेगा.

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के तहत कुल 350 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके लिए ट्रेनिंग अक्टूबर में शुरू होगी. यह भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन-(टेक्निकल)67 के लिए की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), बिहार में 49 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी.

आवेदन की आखिरी तारीख

महिला – 04 फरवरी 2026

पुरुष – 05 फरवरी 2026

क्या है योग्यता ?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.E/B.Tech की डिग्री होना अनिवार्य है. हालांकि, फाइनल ईयर में पढ़ने वाले उम्मीदवार पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन 1 अक्टूबर 2026 आप अपनी डिग्री पास कर लें.

एज लीमिट पर करें फोकस

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 20 से 27 बीच होनी चाहिए. उम्मीदवार का जन्म 1 अक्तूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच होनी जरूरी है. इसके साथ ही केवल अविवाहित पुरुष इस पद पर आवेदन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के दौरान भी शादी की इजाजत नहीं होगी.

ये है सैलरी

जो भी उम्मीदवार इस पद पर चयनिक होंगे उन्हें ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये 56,100 से 1,77, 500 रुपये हर महीने होगी. इसमें कई तरह की सुविधाओं को भी शामिल किया गया है.

सिलेक्शन प्रोसेस

भर्ती के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा.

