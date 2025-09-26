भारत ने 62 साल पहले निकिता ख्रुश्चेव से लिए थे Mig-21, अब पुतिन के Su-57 जेट्स लेंगे उनकी जगह?

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 26 सितंबर को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर 6 मिग-21 की अंतिम उड़ान का नेतृत्व किया. भारतीय वायुसेना के साथ अपनी आखिरी उड़ान पूरी करने के बाद लैंड हुए मिग-21 विमानों को वाटर कैनन से पानी की बौछारें करके विदाई दी गई और इसी के साथ भारतीय वायुसेना के लिए एक युग का अंत हुआ. सोवियत डिजाइन वाले इन इंटरसेप्टर विमानों के अंतिम दो स्क्वाड्रनों (हर स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं) को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया. इस दौरान चंडीगढ़ एयरबेस पर मौजूद सैकड़ों वेटरन पायलटों की पुरानी यादें ताजा हो गईं.

1990 के दशक में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में 60 प्रतिशत विमान सोवियत डिजाइन वाले मिग-21 थे. भारतीय वायुसेना ने 1,200 से ज्यादा मिग-21 उड़ाए हैं और उनमें से 800 का निर्माण भारत में ही किया गया. यह भारतीय वायुसेना के इतिहास में किसी भी अन्य विमान से अधिक है. भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर एयर पावर डोमेन में बैलेंस बनाए रखने के लिए 1961 में निकिता ख्रुश्चेव के नेतृत्व वाले सोवियत संघ से मिग-21 खरीदा था. पश्चिम समर्थक पाकिस्तान ने अमेरिका निर्मित F-104 स्टारफाइटर खरीदना शुरू कर दिया था, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एक सुपरसोनिक विमान था. ये दो ऐसी क्षमताएं थीं (सुपरसोनिक विमान और एयर टू एयर मिसाइल) जिनका उस समय भारतीय वायुसेना में अभाव था.

भारतीय वायुसेना को पहली बार 1963 में मिले थे मिग-21

भारत ने भी अमेरिका से F-104 विमान खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यह डील नहीं हो सकी. 1963 में मिग-21 के आगमन ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना को जरूरी एयर पावर बैलेंस प्रदान किया. भारतीय वायुसेना को तत्कालीन सोवियत संघ से मिले पहले 13 मिग-21 विमान 62 साल पहले चंडीगढ़ एयरबेस पर उतरे थे. ये मिग विमान उस समय के राजनीतिक-सैन्य नेतृत्व द्वारा मूर्खतापूर्ण तरीके से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को चीन के साथ युद्ध से बाहर रखने के कुछ ही महीनों बाद पहुंचे थे. पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में मिग-21 का सीमित उपयोग हुआ, लेकिन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-21FLs ने दुश्मन के अमेरिका निर्मित F-104 विमानों को परास्त कर दिया और उनमें से चार को मार गिराया.

मिग विमानों ने 1965 के युद्ध में F-104 को चटाई थी धूल

भारत के साथ युद्ध में करारी हार के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मात्र 11 वर्षों की सेवा के बाद चुपचाप अपने F-104 स्टारफाइटर्स को सेवानिवृत्त कर दिया. 1970 और 80 के दशक में भारत-सोवियत संघ के रणनीतिक सहयोग के तहत भारत ने MiG विमानों के और वर्जन हासिल किए- जिनमें मिग-23, मिग-25, मिग-27 और मिग-29 शामिल हैं. यह सिलसिला तब भी जारी रहा जब मुंबई से 200 किलोमीटर उत्तर में नासिक में सोवियत निर्मित असेंबली लाइन ने इन शानदार सिंगल-इंजन लड़ाकू विमानों के अन्य वर्जन बनाने शुरू कर दिए. अब मिग-21 के सेवानिवृत्त होने के बाद, एक बार फिर भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन से घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह गई है.

1962 के बाद IAF के पास लड़ाकू विमानों का सबसे छोटा

चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद से यह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का सबसे छोटा बेड़ा है. इसके पीछे का बड़ा कारण हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस की आपूर्ति में देरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जेट है और जिसे मिग-21 की जगह लेना था. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से ऑर्डर किए गए 180 LCA-Tejas विमानों में से 83 का अनुबंध 2021 में और अन्य 97 का अनुबंध 2025 में किया गया. पहला LCA-Mk1A मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना को मिलना था, लेकिन सितंबर 2025 तक एक भी विमान की डिलीवरी HAL नहीं कर पाया है. यह देरी अमेरिका से GE-404 जेट इंजनों की धीमी आपूर्ति और HAL की अपनी आंतरिक समस्याओं का नतीजा है.

HAL ने किया हर वर्ष 16 LCA-Mk1A विमान देने का वादा

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित अपनी दो प्रोडक्शन फैसिलिटी से प्रति वर्ष 16 LCA-Mk1A (करीब एक स्क्वाड्रन) विमानों की आपूर्ति का वादा किया है. यह देखना बाकी है कि क्या ये वादे पूरे हो पाते हैं. यहां नासिक की मूल फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन फिर महत्वपूर्ण हो जाती है. इसने 1988 तक 800 मिग-21 और 165 मिग-27 (भारतीय वायुसेना ने 2019 में मिग-27 को रिटायर कर दिया था) लाइसेंस के तहत बनाए. वर्तमान में नासिक आखिरी 12 Su-30MKI विमानों का उत्पादन कर रहा है और अब तक कुल 232 Su-30MKI बना चुका है. इसके बाद यह प्रोडक्शन फैसिलिटी 5वीं पीढ़ी के Su-57 विमानों का उत्पादन करने वाला था. भारत ने इस विमान के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए रूस को लगभग 300 मिलियन डॉलर दिए, लेकिन 2018 में मतभेदों के कारण इस डील से पीछे हट गया.

Advertisement

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को की थी F-35 विमानों की पेशकश



ज्यादातर वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट Su-57 को F-22 या F-35 की तरका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं मानते. यह विमान रूसी वायु सेना में सीमित समय के लिए ही सेवा में आया है और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका बहुत कम इस्तेमाल किया गया है. लेकिन, कोल्ड वार के समय की तरह, भारत के विकल्प एक बार फिर सीमित हैं. भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) एक दशक बाद सेवा में आएगा. इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की थी. अरबों डॉलर की इस डिफेंस डील पर दोनों पक्षों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं बनी है. ट्रंप प्रशासन के साथ तनावपूर्ण संबंधों और चल रहे ट्रेड वार के कारण, कम से कम निकट भविष्य में, इस बेहद महंगे अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमान के लिए कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है.

भारतीय वायुसेना खरीदना चाहती है और 114 राफेल विमान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चले 3 दिन के युद्ध में ज्यादातर एक्शन भारतीय वायुसेना ने किए. अगले दशक में अपने स्क्वाड्रन की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना त्रि-आयामी रणनीति पर काम कर रही है. एलसीए तेजस (और तेजस मार्क 2) के अलावा, वह 114 फ्रांसीसी राफेल और लगभग 63 Su-57 का आयात करना चाहती है. राफेल का निर्माण देश में स्थापित होने वाली एक बिल्कुल नई प्रोडक्शन लाइन में किया जाएगा. रूसी पक्ष ने बताया है कि नासिक फैसिलिटी Su-57 का निर्माण तेजी से कर सकता है. ऐसी स्थिति में, सोवियत युग में स्थापित नासिक की एयरक्राफ्ट प्रोडक्श लाइन एक बार फिर रूसी ओरिजिन के विमानों के निर्माण के लिए सक्रिय हो जाएगा.

