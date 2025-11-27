scorecardresearch
 

Feedback

जासूसी के खेल से तख्तापलट की कोशिशों तक... इमरान खान से आसिम मुनीर की दुश्मनी की कहानी

इमरान खान और आर्मी चीफ आसीम मुनीर की दुश्मनी 2019 में बुशरा बीबी की जासूसी के इल्ज़ाम से शुरू हुई. ISI चीफ रहे मुनीर को इमरान ने हटाया, बदला लेते हुए मुनीर 2022 में आर्मी चीफ बने. साइफर केस, 9 मई दंगे, जेल और 190 मुकदमे – आज ये पाकिस्तान की सबसे खतरनाक व्यक्तिगत जंग बन चुकी है.

Advertisement
X
जेल में बंद इमरान खान की क्या हालत है ये किसी को पता नहीं चल रहा है. (Photo: ITG)
जेल में बंद इमरान खान की क्या हालत है ये किसी को पता नहीं चल रहा है. (Photo: ITG)

पाकिस्तान के इतिहास में फौज और सियासतदान आपस में लड़े बहुत हैं. लेकिन ऐसा निजी, ऐसा ज़हरीला और ऐसा खुला बैर पहले कभी नहीं देखा गया. एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट के विश्व विजेता इमरान ख़ान – जो आज अदियाला जेल की सलाखों के पीछे है. 

दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसीम मुनीर – जिनका नाम लेते ही इमरान के समर्थक आग उगलने लगते हैं. कहानी शुरू हुई थी 2019 में एक फोन टैपिंग और 'बीवी की जासूसी' के इल्ज़ाम से…

फिर चली आर्मी चीफ की कुर्सी के खेल, साइफर, अविश्वास मत, 9 मई के दंगे, जेल, सजाएं और आज तक चल रही खूनी सियासी जंग तक.  ये सिर्फ दो लोगों की दुश्मनी नहीं है – ये पूरी पाकिस्तानी फौज और एक पूर्व प्रधानमंत्री के बीच का युद्ध है. जिसमें एक ने दूसरे को 'गद्दार' कहा तो दूसरे ने पहले को 'देशद्रोही'. आइए, चलते हैं उस कहानी की गहराई में… जो जासूसी के खेल से शुरू हुई और तख्तापलट की कोशिशों तक पहुंच गई.

सम्बंधित ख़बरें

Agniveer Indian Army
अग्निवीर भर्ती में बंपर बढ़ोतरी... अब हर साल करीब 1 लाख नए अग्निवीर लाने की तैयारी 
Asteroid 2024 YR4 Lunar Impact 2032
चांद से टकरा सकता है ये एस्टेरॉयड... कुछ दिन बाद पता चलेगी असली पोजिशन 
Bihar Defense Corridor
बिहार के बारूद से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले... जान लीजिए डिफेंस कॉरिडोर का पूरा प्लान 
Safran RAfale MRO missile Engine
राफेल में लगने वाली मिसाइल से फाइटर जेट के इंजन तक भारत में बनाएगी ये विदेशी कंपनी 
Pak Navy ANti ship Ballistic Missile
PAK नेवी ने नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उड़ाया जहाज 

यह भी पढ़ें: राफेल में लगने वाली मिसाइल से लेकर फाइटर जेट के इंजन तक भारत में बनाएगी ये विदेशी कंपनी

Advertisement

1. दोस्ती की शुरुआत (2018)

2018 के चुनाव में इमरान ख़ान की पार्टी PTI सत्ता में आई. इमरान को फौज का पूरा साथ मिला था. उसी साल अक्टूबर में इमरान ने लेफ्टिनेंट जनरल आसीम मुनीर को ISI (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) का डायरेक्टर जनरल बनाया. इमरान उस समय कहते थे – जनरल मुनीर हाफ़िज़-ए-कुरान हैं. बहुत नेक और ईमानदार अफसर हैं. दोनों की मुलाकातें होती थीं. फोटो खिंचवाते थे, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था.

2. पहली दरार – बुशरा बीबी की जासूसी (2019)

Imran Khan-Asim Munir enmity

सिर्फ 8 महीने बाद जून 2019 में इमरान ने आसीम मुनीर को ISI से अचानक हटा दिया. पाकिस्तानी मीडिया और PTI के बड़े नेताओं के अनुसार असली वजह थी – इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी ने शिकायत की थी कि ISI उनके और उनके रिश्तेदारों की जासूसी कर रही है.

बुशरा बीबी ने इमरान से कहा – आपके ISI चीफ मेरी बहनों और दोस्तों के फोन टैप करवा रहे हैं. मेरी निजी ज़िंदगी की हर बात उन तक पहुंच रही है. इमरान को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने तुरंत आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को बुलाया और मुनीर को हटाने का ऑर्डर दिया. मुनीर को गुजरांवाला कोर कमांडर बना कर साइड कर दिया गया. तब से मुनीर के दिल में इमरान के खिलाफ आग लगी हुई थी.

Advertisement

3. आर्मी चीफ की कुर्सी का खेल (2022)

नवंबर 2022 में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले थे. इमरान ख़ान उस समय भी प्रधानमंत्री थे (अप्रैल 2022 में अविश्वास मत से हटने से पहले तक). इमरान अपने दोस्त जनरल फैज़ हमीद (जो उस समय ISI चीफ थे) को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे. लेकिन बाजवा ने आखिरी समय में सीनियॉरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आसीम मुनीर का नाम डाल दिया.

यह भी पढ़ें: PAK नेवी ने नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उड़ाया जहाज

24 नवंबर 2022 को आसीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने. इमरान ने इसे अपना सबसे बड़ा धोखा माना. उन्होंने खुलेआम कहा – मुनीर मुझसे पुराना बदला लेने के लिए आर्मी चीफ बना है.

4. अविश्वास मत और साइफर ड्रामा (अप्रैल 2022)

अप्रैल 2022 में इमरान ख़ान को अविश्वास मत से हटा दिया गया. इमरान ने संसद में एक कागज लहराते हुए कहा – मेरे पास लिखित सबूत है कि अमेरिका ने आर्मी के कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे हटवाया है. उस कागज को साइफर कहा गया. इमरान का दावा था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पाकिस्तानी राजदूत को धमकी दी थी कि अगर इमरान हटे नहीं तो परिणाम बुरे होंगे. इमरान के समर्थक आज भी कहते हैं कि उस साजिश में आसीम मुनीर (तब सीनियर जनरल) और बाजवा शामिल थे.

Advertisement

Imran Khan-Asim Munir enmity

5. 9 मई 2023 – आग भड़क उठी

9 मई 2023 को इमरान ख़ान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया. उसी दिन पूरे पाकिस्तान में PTI वर्कर्स ने बवाल काट दिया. लाहौर में कॉर्प्स कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस) को जलाया गया. रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर के गेट तोड़े गए. कई सैन्य ठिकानों पर पत्थरबाजी हुई.

इमरान ने जेल से मैसेज भिजवाया – ये सब आसीम मुनीर ने मेरे खिलाफ करवाया है. वो मुझे खत्म करना चाहते हैं. आर्मी ने इसे ब्लैक डे कहा और साफ कहा कि इसके पीछे इमरान ख़ान का हाथ है.

यह भी पढ़ें: US मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बंपर डिफेंस बजट... चीन से भिड़ने को ऐसे तैयार हो रहा ताइवान

6. साइफर केस में सजा (जनवरी 2024)

जनवरी 2024 में स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की सजा सुनाई. आर्मी का कहना था कि साइफर कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, इमरान ने उसे राजनीतिक फायदा लेने के लिए लहराया. इमरान ने कहा – ये आसीम मुनीर का बदला है. वो मुझे जेल में सड़ाना चाहते हैं.

7. 8 फरवरी 2024 चुनाव और धांधली के इल्जाम

2024 के चुनाव में PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरे. लेकिन रातों-रात नतीजे बदल दिए गए और शहबाज़ शरीफ फिर प्रधानमंत्री बन गए. इमरान और उनकी पार्टी ने खुलेआम आसीम मुनीर पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया. PTI वाले मुनीर को 'मिर्ज़ा जाफर' और 'गद्दार नंबर-1' कहने लगे.

Advertisement

Imran Khan-Asim Munir enmity

8. आज की स्थिति (नवंबर 2025 तक)

इमरान खान अभी भी अदियाला जेल, रावलपिंडी में बंद हैं. उनके ऊपर 190 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं. नवंबर 2025 में आसीम मुनीर का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है (अब 2027 तक रहेंगे). हर जेल से इमरान का एक ही मैसेज आता है – मेरा एक ही दुश्मन है – आसीम मुनी. PTI के सोशल मीडिया पर हर पोस्ट में मुनीर को गाली दी जाती है.

9. दोनों तरफ के दावे

इमरान ख़ान का पक्ष: मुनीर ने मेरी बीवी की जासूसी की थी, इसलिए मैंने हटाया. अमेरिका ने मुनीर के हाथों मुझे हटवाया. 9 मई का बवाल मुनीर ने करवाया ताकि मुझे बदनाम किया जाए.

आसीम मुनीर और आर्मी का पक्ष: जासूसी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है. इमरान ने फौज को राजनीति में घसीटा. 9 मई को फौज पर हमला हुआ, इसके लिए इमरान ज़िम्मेदार हैं.

10. आखिरी बात – ये दुश्मनी कब खत्म होगी?

पाकिस्तान के इतिहास में फौज और प्रधानमंत्री के बीच झगड़े होते रहे हैं, लेकिन इमरान और आसीम मुनीर की दुश्मनी सबसे निजी और सबसे खतरनाक है. एक तरफ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ सबसे ताकतवर आर्मी चीफ. जब तक इनमें से कोई एक पूरी तरह हार नहीं मान लेता या सत्ता से बाहर नहीं हो जाता, ये जंग चलती रहेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement