PAK नेवी ने नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उड़ाया जहाज

पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बनाए जहाज से नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया. यह मिसाइल समुद्र व जमीन दोनों निशानों पर सटीक हमला कर सकती है. पूरी तरह देसी तकनीक से बनी है. भारत के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन भारत के पास इससे ज्यादा ताकतवर मिसाइलें हैं.

(बाएं) पाकिस्तीन युद्धपोत से लॉन्च की जाती एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल. दाहिनी तस्वीर में जहाज से टक्कर. (Screengrab: X/@defence_insider)
पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बनाए जहाज से एक नई मिसाइल छोड़ी और वह बिल्कुल सही निशाने पर लगी. इस मिसाइल का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल है – यानी दुश्मन के युद्धपोत को समुद्र में ही डुबोने वाली मिसाइल.

इस मिसाइल की खास बातें  

  • यह पूरी तरह पाकिस्तान में बनी है. 
  • जहाज से छोड़ी जाती है, यानी नौसेना के जहाज पर लगी रहती है.
  • समुद्र में जहाजों के अलावा जमीन के निशाने पर भी मार कर सकती है.
  • बहुत तेज उड़ती है और बीच में दिशा बदल सकती है.
  • दुश्मन का रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता.
  • बहुत सटीक निशाना लगाती है.

पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेस विंग ISPR ने कहा –  यह टेस्ट हमारी नौसेना को और मजबूत बनाएगा.

इन लोगों ने दी बधाई

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ सबने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी. सबने कहा – यह पाकिस्तान की ताकत का नया सबूत है.

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने क्या-क्या टेस्ट किए?

मई 2025 में भारत के साथ तनाव के बाद से पाकिस्तान लगातार नई मिसाइलें दिखा रहा है. सितंबर 2025 में आर्मी ने फतह-4 क्रूज मिसाइल टेस्ट की थी. उसकी रेंज 750 किलोमीटर है. वह जमीन से छोड़ी जाती है. अब जहाज से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार हो गई.

इसका मतलब क्या है?

अब पाकिस्तानी जहाज समुद्र में दूर तक खड़े होकर भी भारत या किसी भी दुश्मन के जहाज को एक मिनट में डुबो सकते हैं. यह मिसाइल हवा में बहुत ऊपर जाती है. फिर सीधे नीचे गोता लगाकर निशाना मारती है – इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है. पाकिस्तान कह रहा है – हमारी नौसेना अब और ताकतवर हो गई है.

भारत पहले से ही ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि जैसी मिसाइलें रखता है, इसलिए दोनों तरफ हथियारों की होड़ चल रही है. लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ टेस्ट हैं, अभी किसी युद्ध की खबर नहीं है.

---- समाप्त ----
