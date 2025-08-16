scorecardresearch
 

Feedback

B-2 Bomber: 16 एटम बम लादने वाला बी-2 बॉम्बर... जिससे ट्रंप ने पुतिन का किया अलास्का में वेलकम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वेलकम अनोखे अंदाज में किया. एयरपोर्ट पर ट्रंप जब पुतिन का वेलकम कर रहे थे तब ऊपर से B-2 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर ने फ्लाई पास्ट किया. यह बॉम्बर 11000 किमी की रेंज तक जा सकता है. 1010 किमी/घंटा गति है. 80 छोटे या 16 परमाणु बम ले जा सकता है.

Advertisement
X
इस मंच पर खड़े होने से पहले B-2 Bomber उड़ा था. (Photo: Reuters/X/DefenceDcode)
इस मंच पर खड़े होने से पहले B-2 Bomber उड़ा था. (Photo: Reuters/X/DefenceDcode)

अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वेलकम किया तब उन दोनों के ऊपर B-2 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी. अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार, B-2 स्पिरिट न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर को दिखाया. आइए जानते हैं इस बॉम्बर की खासियतें...

B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर: अदृश्य विनाशक

बी-2 बॉम्बर को ‘अदृश्य मौत का हथियार’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि...

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan terror camps Operation Sindoor
भारतीय मिसाइलों से खौफ में PAK... ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमलों से बचने के लिए बना रहा छोटे आतंकी कैंप 
Turkey first hypersonic ballistic missile
तुर्की ने बना ली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इजरायल भी होगा हमले की रेंज में 
DRDO की नई हाइुपरसोनिक मिसाइल ( Photo : Representational )
चीन और पूरा PAK रेंज में, 1500 KM वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की तैयारी में DRDO 
cloudburst flash flood kinnaur himachal
किन्नौर में बादल फटा... ऋषि डोगरी घाटी में CPWD का कैंप बहा, बचाव कार्य के लिए सेना एक्टिव 
Rafale Fighter Jet Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन... इसी अंबाला एयरबेस के रनवे से उड़े राफेल ने पाक में मचाई थी तबाही  

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन... जिस अंबाला एयरबेस से उड़े राफेल ने पाक में मचाई थी तबाही, वहां से Ground Report

  • रडार से छिपा हुआ: इसकी खास डिजाइन और कोटिंग की वजह से यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं दिखता. इसका आकार और सतह ऐसी बनाई गई है कि यह रडार तरंगों को वापस नहीं करती.
  • शक्तिशाली हमला: यह विमान 16 परमाणु बम या 80 सामान्य बम तक ले जा सकता है. यह एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखता है.
  • लंबी दूरी: यह एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है बिना रुके, जिससे यह दुश्मन के इलाके में गहरे तक घुस सकता है.
  • रात का राजा: यह दिन और रात दोनों समय हमला कर सकता है. इसकी गति और ऊंचाई इसे दुश्मन के लिए मुश्किल बनाती है.

शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ हमले के लिए डिज़ाइन किया गया यह बॉम्बर आज भी दुनिया का सबसे घातक सैन्य हथियार है.

Advertisement

B-2 Bomber Trump Putin

अलास्का अमेरिका और रूस के बीच करीब है, और यह इलाका सैन्य गतिविधियों के लिए संवेदनशील है. हो सकता है कि यह किसी कूटनीतिक संदेश या सैन्य प्रदर्शन का हिस्सा रहा हो, लेकिन यह केवल एक दावा है. ट्रंप के कार्यकाल (2017-2021) में बी-2 का इस्तेमाल कई अभ्यासों में हुआ, लेकिन पुतिन से जुड़ा यह घटनाक्रम अभी साफ नहीं है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिना सबूत के इसे सच मानना मुश्किल है.

B-2 की तकनीकी विशेषताएं

आकार और वजन: B-2 की लंबाई 69 फीट, पंखों की चौड़ाई 172 फीट और ऊंचाई 17 फीट है. इसका खाली वजन 71,700 किलोग्राम है, लेकिन पूरे हथियारों के साथ यह 1.70 लाख किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ान भर सकता है.

यह भी पढ़ें: चीन का वॉर्निंग रडार... लॉन्च होते ही दे देगा दुश्मन की मिसाइल की जानकारी, नष्ट भी कर देगा

गति और ऊंचाई: इसकी अधिकतम गति 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह आमतौर पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज़िंग स्पीड पर उड़ता है. यह 50,000 फीट (लगभग 15 किलोमीटर) की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिससे यह दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बच निकलता है.

चालक दल: इसे केवल दो लोग संचालित करते हैं—एक पायलट और एक मिशन कमांडर.

Advertisement

रेंज: इसकी रेंज 11000 किलोमीटर है. हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ यह और भी लंबी दूरी तय कर सकता है.

B-2 Bomber Trump Putin

हथियारों की क्षमता

B-2 बॉम्बर अपनी दो इंटरनल बे (आंतरिक हथियार डिब्बों) में कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, जो इसे विभिन्न मिशनों के लिए बहुमुखी बनाते हैं. इसके हथियारों में शामिल हैं...

पारंपरिक बम: 80 छोटे बम (230 किलोग्राम के Mk-82 या GBU-38) या 36 CBU क्लास बम (340 किलोग्राम).

परमाणु बम: 16 B61 या B83 न्यूक्लियर बम, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं.

बंकर बस्टर बम: दो GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP), जिनका वजन 13,600 किलोग्राम है और जो 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों को भेद सकते हैं.

मिसाइलें: AGM-154 ज्वाइंट स्टैंडऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल (JASSM), जो सटीक हमले के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement