B-2 Bomber: 16 एटम बम लादने वाला बी-2 बॉम्बर... जिससे ट्रंप ने पुतिन का किया अलास्का में वेलकम

अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वेलकम किया तब उन दोनों के ऊपर B-2 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी. अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार, B-2 स्पिरिट न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर को दिखाया. आइए जानते हैं इस बॉम्बर की खासियतें...
B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर: अदृश्य विनाशक
बी-2 बॉम्बर को ‘अदृश्य मौत का हथियार’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि...
यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन... जिस अंबाला एयरबेस से उड़े राफेल ने पाक में मचाई थी तबाही, वहां से Ground Report
शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ हमले के लिए डिज़ाइन किया गया यह बॉम्बर आज भी दुनिया का सबसे घातक सैन्य हथियार है.
अलास्का अमेरिका और रूस के बीच करीब है, और यह इलाका सैन्य गतिविधियों के लिए संवेदनशील है. हो सकता है कि यह किसी कूटनीतिक संदेश या सैन्य प्रदर्शन का हिस्सा रहा हो, लेकिन यह केवल एक दावा है. ट्रंप के कार्यकाल (2017-2021) में बी-2 का इस्तेमाल कई अभ्यासों में हुआ, लेकिन पुतिन से जुड़ा यह घटनाक्रम अभी साफ नहीं है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिना सबूत के इसे सच मानना मुश्किल है.
B-2 की तकनीकी विशेषताएं
आकार और वजन: B-2 की लंबाई 69 फीट, पंखों की चौड़ाई 172 फीट और ऊंचाई 17 फीट है. इसका खाली वजन 71,700 किलोग्राम है, लेकिन पूरे हथियारों के साथ यह 1.70 लाख किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ान भर सकता है.
यह भी पढ़ें: चीन का वॉर्निंग रडार... लॉन्च होते ही दे देगा दुश्मन की मिसाइल की जानकारी, नष्ट भी कर देगा
गति और ऊंचाई: इसकी अधिकतम गति 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह आमतौर पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज़िंग स्पीड पर उड़ता है. यह 50,000 फीट (लगभग 15 किलोमीटर) की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिससे यह दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बच निकलता है.
चालक दल: इसे केवल दो लोग संचालित करते हैं—एक पायलट और एक मिशन कमांडर.
रेंज: इसकी रेंज 11000 किलोमीटर है. हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ यह और भी लंबी दूरी तय कर सकता है.
हथियारों की क्षमता
B-2 बॉम्बर अपनी दो इंटरनल बे (आंतरिक हथियार डिब्बों) में कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, जो इसे विभिन्न मिशनों के लिए बहुमुखी बनाते हैं. इसके हथियारों में शामिल हैं...
पारंपरिक बम: 80 छोटे बम (230 किलोग्राम के Mk-82 या GBU-38) या 36 CBU क्लास बम (340 किलोग्राम).
परमाणु बम: 16 B61 या B83 न्यूक्लियर बम, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं.
बंकर बस्टर बम: दो GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP), जिनका वजन 13,600 किलोग्राम है और जो 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों को भेद सकते हैं.
मिसाइलें: AGM-154 ज्वाइंट स्टैंडऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल (JASSM), जो सटीक हमले के लिए डिज़ाइन की गई हैं.