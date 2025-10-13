टोमाहॉक मिसाइल पर कुछ ज्यादा नहीं हांक रहे ट्रंप? गिराने के लिए पुतिन के पास हैं ये अस्त्र

रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने बताया कि हर टोमाहॉक मिसाइल के लिए हमारे पास S-350 सिस्टम है, जो खासतौर पर इस तरह की मिसाइलों से लड़ने के लिए बनाया गया हैं. टोमाहॉक अमेरिका की क्रूज मिसाइल है, जो समुद्र से लॉन्च होकर 2500 किमी दूर टारगेट हिट करती है. रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से रोक सकती हैं. ये सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर हैं. रूस की मुख्य डिफेंस सिस्टम S-400, S-350, Pantsir-S1, S-300 और Tor के बारे में जानिए.

1. S-350 विटयाज: क्रूज मिसाइलों का 'किलर'

S-350 रूस की मीडियम-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) है. ये टोमाहॉक जैसी कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई. 2025 में ये पूरी तरह तैनात.

रेंज: 1.5 से 120 किलोमीटर

1.5 से 120 किलोमीटर ऊंचाई: 10 से 30 किलोमीटर

10 से 30 किलोमीटर स्पीड: 7,400 किमी/घंटा

7,400 किमी/घंटा टारगेट: 16 एक साथ, क्रूज/बैलिस्टिक मिसाइलें, विमान, ड्रोन

16 एक साथ, क्रूज/बैलिस्टिक मिसाइलें, विमान, ड्रोन मिसाइल: 9M96E2, वजन 420 किलोग्राम, वारहेड 24 किलोग्राम

9M96E2, वजन 420 किलोग्राम, वारहेड 24 किलोग्राम रडार: 92N6E, 360 डिग्री कवरेज, 400 किमी डिटेक्शन

92N6E, 360 डिग्री कवरेज, 400 किमी डिटेक्शन मोबिलिटी: ट्रक पर, 5 मिनट में तैयार

ट्रक पर, 5 मिनट में तैयार ये S-300 का अपग्रेड है, जो टोमाहॉक को 120 किमी दूर से मार गिराती.

2. S-400 ट्रायम्फ: लंबी दूरी की ढाल

S-400 रूस की सबसे एडवांस्ड लॉन्ग-रेंज SAM है. ये टोमाहॉक को हवा में ही नष्ट कर देती. 2007 से सेवा में, 2025 में 50+ बैटरी तैनात.

रेंज: 40 से 400 किलोमीटर

40 से 400 किलोमीटर ऊंचाई: 30 किलोमीटर तक

30 किलोमीटर तक स्पीड: 17,000 किमी/घंटा

17,000 किमी/घंटा टारगेट : 80 एक साथ, बैलिस्टिक/क्रूज मिसाइलें, स्टील्थ विमान

: 80 एक साथ, बैलिस्टिक/क्रूज मिसाइलें, स्टील्थ विमान मिसाइल: 40N6 (400 किमी), वजन 1,800 किलोग्राम, वारहेड 180 किलोग्राम

40N6 (400 किमी), वजन 1,800 किलोग्राम, वारहेड 180 किलोग्राम रडार: 91N6E, 600 किमी डिटेक्शन, स्टील्थ डिटेक्ट

91N6E, 600 किमी डिटेक्शन, स्टील्थ डिटेक्ट मोबिलिटी: ट्रक पर, 10 मिनट में तैयार

ट्रक पर, 10 मिनट में तैयार टोमाहॉक को 400 किमी दूर से लॉक कर मार सकती.

3. Pantsir-S1: छोटी दूरी का दोहरा हमला

Pantsir-S1 गन-मिसाइल हाइब्रिड सिस्टम है. ये टोमाहॉक जैसी कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को तोप और मिसाइल से रोकती है. 2008 से यूज में है.

रेंज: 1.2 से 20 किलोमीटर

1.2 से 20 किलोमीटर ऊंचाई : 5 से 10,000 मीटर

: 5 से 10,000 मीटर स्पीड: 1,000 मीटर/सेकंड

1,000 मीटर/सेकंड टारगेट: 4 एक साथ, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन

4 एक साथ, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन मिसाइल: 57E6, वजन 90 किलोग्राम, वारहेड 20 किलोग्राम

57E6, वजन 90 किलोग्राम, वारहेड 20 किलोग्राम गन: 2A38M, 30mm, 5,000 राउंड/मिनट

2A38M, 30mm, 5,000 राउंड/मिनट रडार: 1RS1, 36 किमी डिटेक्शन

1RS1, 36 किमी डिटेक्शन मोबिलिटी : ट्रक पर, 5 मिनट में तैयार

: ट्रक पर, 5 मिनट में तैयार टोमाहॉक को करीब से तोप से उड़ा सकती.

4. S-300PMU2: पुरानी लेकिन ताकतवर

S-300 रूस की पुरानी लॉन्ग-रेंज SAM है. अपग्रेडेड वर्जन टोमाहॉक रोकती. 1970 से सेवा में.

रेंज: 90 से 200 किलोमीटर

90 से 200 किलोमीटर ऊंचाई: 27 किलोमीटर

27 किलोमीटर स्पीड: 7160 km/hr

7160 km/hr टारगेट: 6 एक साथ, क्रूज/बैलिस्टिक मिसाइलें

6 एक साथ, क्रूज/बैलिस्टिक मिसाइलें मिसाइल: 48N6, वजन 1,800 किलोग्राम, वॉरहेड 145 किलोग्राम

48N6, वजन 1,800 किलोग्राम, वॉरहेड 145 किलोग्राम रडार : 64N6E, 300 किमी डिटेक्शन

: 64N6E, 300 किमी डिटेक्शन मोबिलिटी : ट्रक पर

: ट्रक पर टोमाहॉक को 200 किमी दूर से नष्ट.

5. Tor-M2: छोटे क्रूज मिसाइलों का शिकारी

Tor-M2 शॉर्ट-रेंज SAM है. टोमाहॉक जैसी मिसाइलों को करीब से मारती. 2010 से यूज में है.

रेंज: 1 से 16 किलोमीटर

1 से 16 किलोमीटर ऊंचाई: 10 किलोमीटर

10 किलोमीटर स्पीड: 2980 km/hr

2980 km/hr टारगेट: 4 एक साथ, क्रूज मिसाइलें

4 एक साथ, क्रूज मिसाइलें मिसाइल: 9M331, वजन 165 किलोग्राम, वारहेड 15 किलोग्राम

9M331, वजन 165 किलोग्राम, वारहेड 15 किलोग्राम रडार: 2RL80, 32 किमी डिटेक्शन

2RL80, 32 किमी डिटेक्शन मोबिलिटी: ट्रैक पर, 3 मिनट में तैयार

ट्रैक पर, 3 मिनट में तैयार 1980 के दशक की टोमाहॉक को आसानी से रोकती.

रूस की एयर डिफेंस 'लेयर्स' में काम करती – S-400 लंबी दूरी, S-350 मीडियम, Pantsir शॉर्ट. ये टोमाहॉक को हर स्तर पर रोक सकती. जुरावलेव का दावा सही लगता है. लेकिन युद्ध में डिप्लॉयमेंट महत्वपूर्ण है. रूस की ये सिस्टम दुनिया की सबसे मजबूत हैं.

---- समाप्त ----