टोमाहॉक मिसाइल पर कुछ ज्यादा नहीं हांक रहे ट्रंप? गिराने के लिए पुतिन के पास हैं ये अस्त्र

रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने बताया कि हर टोमाहॉक मिसाइल के लिए हमारे पास S-350 सिस्टम है, जो खासतौर पर इस तरह की मिसाइलों से लड़ने के लिए बनाया गया हैं. टोमाहॉक अमेरिका की क्रूज मिसाइल है, जो समुद्र से लॉन्च होकर 2500 किमी दूर टारगेट हिट करती है. रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से रोक सकती हैं. ये सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर हैं. रूस की मुख्य डिफेंस सिस्टम S-400, S-350, Pantsir-S1, S-300 और Tor के बारे में जानिए.
S-350 रूस की मीडियम-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) है. ये टोमाहॉक जैसी कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई. 2025 में ये पूरी तरह तैनात.
यह भी पढ़ें: तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग में कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल हुए?
S-400 रूस की सबसे एडवांस्ड लॉन्ग-रेंज SAM है. ये टोमाहॉक को हवा में ही नष्ट कर देती. 2007 से सेवा में, 2025 में 50+ बैटरी तैनात.
यह भी पढ़ें: सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर
Pantsir-S1 गन-मिसाइल हाइब्रिड सिस्टम है. ये टोमाहॉक जैसी कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को तोप और मिसाइल से रोकती है. 2008 से यूज में है.
यह भी पढ़ें: कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं
S-300 रूस की पुरानी लॉन्ग-रेंज SAM है. अपग्रेडेड वर्जन टोमाहॉक रोकती. 1970 से सेवा में.
यह भी पढ़ें: क्या तालिबान के पास फाइटर जेट और मिसाइलें हैं... पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का कैसे देगा जवाब?
Tor-M2 शॉर्ट-रेंज SAM है. टोमाहॉक जैसी मिसाइलों को करीब से मारती. 2010 से यूज में है.
रूस की एयर डिफेंस 'लेयर्स' में काम करती – S-400 लंबी दूरी, S-350 मीडियम, Pantsir शॉर्ट. ये टोमाहॉक को हर स्तर पर रोक सकती. जुरावलेव का दावा सही लगता है. लेकिन युद्ध में डिप्लॉयमेंट महत्वपूर्ण है. रूस की ये सिस्टम दुनिया की सबसे मजबूत हैं.