वायुमंडल के ऊपर से आती है ये ईरानी मिसाइल... पहले वार में ही इजरायल को कर दिया बेहाल

19 जून 2025 को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इज़राइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल (Sejil) दागी. यह पहली बार था जब इस मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल हुआ. ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इज़रायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. हालांकि, इज़रायल ने कहा कि उसने इस मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर दिया. केवल इसके टुकड़ों से एक वाहन को मामूली नुकसान हुआ.

सेजिल मिसाइल क्या है?

सेजिल (फारसी में 'ब्रिम्स्टोन' या 'पका हुआ मिट्टी') ईरान द्वारा विकसित एक दो-चरण वाली, ठोस ईंधन (सॉलिड फ्यूल) मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) है. यह मिसाइल ईरान की पुरानी शहाब मिसाइलों का उन्नत संस्करण है, जो तरल ईंधन (लिक्विड फ्यूल) पर चलती थीं.

सेजिल का विकास 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ. इसका पहला सफल परीक्षण 13 नवंबर 2008 को हुआ. यह मिसाइल पूरी तरह से ईरान में डिज़ाइन और निर्मित है. इसे छोटी दूरी की मिसाइलों के अनुभव पर बनाया है.

सेजिल मिसाइल की खासियत यह है कि यह ठोस ईंधन पर चलती है, जिसके कारण इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है. तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है, जो समय लेता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए आसान निशाना बनाता है. सेजिल को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसे छिपाना और स्थान बदलना आसान होता है.

