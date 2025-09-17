114 राफेल, छह P-8I विमान और... होने वाली है बड़ी डील, एयरफोर्स-नेवी की बढ़ेगी ताकत

आने वाले हफ्तों में भारत को रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सौदे मिलने वाले हैं. सरकार कई महत्वपूर्ण खरीदारी पर चर्चा कर रही है, जो भारतीय वायुसेना (IAF) और नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे. इनमें 114 राफेल फाइटर जेट्स, 6 अतिरिक्त P-8I विमान और 113 F-404 इंजन शामिल हैं. ये सौदे भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे. MiG-21 स्क्वाड्रनों के रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की ताकत 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी, इसलिए ये खरीदारी जरूरी हैं.

114 राफेल जेट्स: वायुसेना की ताकत बढ़ाने का बड़ा प्लान

भारतीय वायुसेना ने 114 'मेक इन इंडिया' राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है. इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी. फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इन्हें बनाएगी.

यह भी पढ़ें: जो फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है अमेरिका, उसी को लेकर कनाडा को दे दी धमकी

वर्तमान में भारत के पास 36 राफेल जेट्स हैं (जो 2016 के सौदे से मिले). नौसेना के लिए 36 और ऑर्डर पर हैं. अगर यह सौदा हो गया, तो कुल राफेल जेट्स 176 हो जाएंगे. राफेल का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में शानदार रहा, जहां इसने चीनी PL-15 मिसाइलों को हराया. ये नए जेट्स लंबी दूरी की एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल्स से लैस होंगे.

Advertisement

प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे डिफेंस फाइनेंस में विचाराधीन है. जल्द ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) में चर्चा होगी. DAC से 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' (AoN) मिलने के बाद औपचारिक बातचीत शुरू होगी. सौदा अंतिम रूप लेने के बाद अगले 18 महीनों में एक स्क्वाड्रन (18 जेट्स) डिलीवर हो सकता है.

केंद्र सरकार इस खरीदारी को तेज करने के लिए जोर दे रही है. दसॉल्ट हैदराबाद में M-88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधा भी बनाएगी. यह सौदा MRFA (मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट) प्रोग्राम के तहत G2G (गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट) तरीके से होगा.

यह भी पढ़ें: संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोडमैप तैयार

MiG-21 का रिटायरमेंट: क्यों जरूरी है नए जेट्स?

MiG-21 जेट्स 1963 से IAF में हैं अब ये पुराने हो चुके हैं. इनकी वजह से 400 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं हैं. चंडीगढ़ में 26 सितंबर 2025 को आखिरी स्क्वाड्रन रिटायर होगा. रिटायरमेंट के बाद IAF की फाइटर स्क्वाड्रन संख्या 29 रह जाएगी, जबकि जरूरी संख्या 42 है. इसलिए राफेल जैसे नए जेट्स से ताकत बढ़ानी जरूरी है.

6 अतिरिक्त P-8I विमान: नौसेना की निगरानी बढ़ेगी

अमेरिका से 6 और P-8I मैरीटाइम पैट्रोल विमान खरीदने का सौदा अंतिम चरण में है. इसकी कीमत 4 बिलियन डॉलर (करीब 33,000 करोड़ रुपये) है. अमेरिकी रक्षा विभाग और बोइंग के प्रतिनिधियों का उच्च-स्तरीय डेलिगेशन 16-19 सितंबर 2025 को भारत में है. चर्चा में P-8I के लिए शर्तें तय होंगी.

Advertisement

भारतीय नौसेना के पास पहले से 12 P-8I हैं (2009 में 8 और 2016 में 4 मिले). ये विमान समुद्री निगरानी, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये 41,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकते हैं. 8300 किमी रेंज रखते हैं. हार्पून मिसाइल्स, टॉरपीडोज और एंटी-सबमरीन चार्जेस से लैस ये विमान भारतीय महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान से डील पर असर पड़ने की अटकलें थीं, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. यह सौदा 2019 में अप्रूव्ड था, लेकिन लागत बढ़ने से रुका था. अब 2021 के 2.42 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.6-4 बिलियन हो गया है. ये 6 विमान पूर्वी नौसेना कमांड को मजबूत करेंगे. कुल फ्लीट 18 हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: राजनाथ बोले- ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक... भारत की कठोर शक्ति का प्रमाण

113 F-404 इंजन: तेजस Mk1A के लिए डील लगभग तय

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और अमेरिकी GE एयरोस्पेस के बीच 113 F-404-IN20 इंजनों का सौदा लगभग पूरा हो चुका है. इसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर (करीब 8,300 करोड़ रुपये) है. ये इंजन अतिरिक्त 97 LCA तेजस Mk1A जेट्स के लिए हैं. पहले से 83 तेजस Mk1A के लिए 99 इंजनों का ऑर्डर 2021 में 716 मिलियन डॉलर में दिया गया था.

Advertisement

चर्चा पूरी हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में साइन हो सकता है. HAL अगले महीने (अक्टूबर) में पहले दो तेजस Mk1A डिलीवर करने को तैयार है. GE ने अब तक 3 इंजन दिए हैं. सितंबर के अंत तक एक और मिलेगा. 2025 में कुल 12 इंजन मिलेंगे, उसके बाद 2026 से सालाना 20.

तेजस Mk1A में उन्नत AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर इंजन होगा. HAL की उत्पादन क्षमता सालाना 24 जेट्स है. 2021 के 48,000 करोड़ के सौदे के तहत सभी 83 जेट्स 2031-32 तक डिलीवर होंगे. ये इंजन 84 kN थ्रस्ट देते हैं. सप्लाई चेन की समस्याओं से देरी हुई थी, लेकिन अब सुधर रही है.

आने वाले हफ्तों में बड़े ऐलान

ये सौदे भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेंगे. राफेल से वायुशक्ति, P-8I से समुद्री निगरानी और तेजस इंजन से स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा. अमेरिका और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग गहरा होगा. सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है, इसलिए इनमें स्वदेशी हिस्सा ज्यादा होगा.

---- समाप्त ----