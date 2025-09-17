राजनाथ बोले- ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक... भारत की कठोर शक्ति का प्रमाण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की धैर्य की ताकत का प्रमाण हैं, न कि कमजोरी का. उन्होंने कहा कि जब बातचीत से कोई समाधान न मिले, तो हम कठोर शक्ति का रास्ता चुनते हैं.

यह बात उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह के दौरान कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और दृढ़ नया भारत शांति और सद्भावना की भाषा समझने वालों से संवाद करता है, लेकिन जो इसे न समझें, उन्हें करारा जवाब देना जानता है.

रक्षा मंत्री ने बताया कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और PoK में आतंकियों को मार गिराया. उनके ठिकानों को नष्ट किया. यह ऑपरेशन 2025 में अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में मई में शुरू हुआ था. भारत ने मिसाइल हमलों से जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नौ बड़े ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए.

राजनाथ सिंह ने सेना की वीरता और समर्पण की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी स्थगित है, लेकिन अगर सीमा पार से कोई और आतंकी गतिविधि हुई, तो पूरे जोर-शोर से फिर शुरू हो जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को सिरे से खारिज कर दिया. भारत के आंतरिक मामलों में कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता. पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया कि भारत ने अमेरिका जैसे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ठुकरा दिया.

2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट: आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति

रक्षा मंत्री ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, जिसमें उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने PoK में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया. 2019 के पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जैश के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई. ये कार्रवाइयां दिखाती हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है. ये ऑपरेशन भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता की ताकत को साबित करते हैं.

सरदार पटेल और पीएम मोदी: भारत को मजबूत बनाने वाले

राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल को 'आयरन मैन' कहकर याद किया, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को एकजुट किया. उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस (17 सितंबर) और पीएम मोदी का जन्मदिन एक ही दिन होने से खास संयोग है. जैसे सरदार पटेल ने भारत को एक किया, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से देश को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी को देश के परिवर्तन का श्रेय दिया. कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. आज भारत किसी की सुनता नहीं, अपना स्क्रिप्ट खुद लिखता है.

ऑपरेशन पोलो: हैदराबाद का भारत में विलय

रक्षा मंत्री ने 1948 के ऑपरेशन पोलो की सराहना की, जो सरदार पटेल का निर्णायक कदम था. इस ऑपरेशन ने रजाकारों की साजिश को कुचल दिया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया. उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सैन्य सफलता थी, बल्कि भारत की एकता की रक्षा का गौरवपूर्ण अध्याय था. 1948 में रजाकारों की साजिश विफल हुई, आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट असफल हो चुके हैं.

