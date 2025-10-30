scorecardresearch
 

Feedback

भारत ने शुरू किया 'त्रिशूल 2025'... PAK सीमा के पास तीनों सेनाओं का बड़ा युद्धाभ्यास

भारत ने गुजरात-राजस्थान में 'त्रिशूल 2025' युद्धाभ्यास शुरू किया. थल, वायु, नौसेना के साथ टी-90 टैंक, राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस एक्शन में हैं. कच्छ के सर क्रीक इलाके पर फोकस है. ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने पर ये अभ्यास किया जा रहा है. इसके चलते पाक ने हवाई क्षेत्र बंद किया है.

Advertisement
X
गुजरात के कच्छ में त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू हो गया है. (File Photo: ADGPI)
गुजरात के कच्छ में त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू हो गया है. (File Photo: ADGPI)

भारत ने आज अपने तीनों सैन्य बलों - थलसेना, नौसेना और वायुसेना - के साथ मिलकर 'त्रिशूल 2025' नाम का एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है. यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान के इलाकों में हो रहा है. यह तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा ड्रिल है, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के हमलों के छह महीने पूरे होने का प्रतीक है.

अभ्यास 10 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा. मुख्य गतिविधियां गुजरात के कच्छ क्षेत्र में केंद्रित हैं, जो पाकिस्तान के साथ सर क्रीक सीमा के पास एक संवेदनशील जगह है. यह इलाका हमेशा से तनाव का केंद्र रहा है. यह अभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को सर क्रीक में किसी भी गलत हरकत के खिलाफ सख्त चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुआ है.

यह भी पढ़ें: UFO पर रिसर्च या कुछ और... अमेरिकी एयरफोर्स बेस में तीन शोधकर्ताओं की मौत बनी पहेली

सम्बंधित ख़बरें

Squadron Leader Shivangi Singh
राष्ट्रपति ने स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी के साथ खिंचवाई फोटो, खोल दी PAK की पोल 
Masood Azhar Female Jihad Brigade
'दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को सेना में डाला है...', वुमन जिहादी ब्रिगेड को ऐसे भड़का रहा मसूद अजहर 
Taliban Guerrilla Warfare
वो क्या ताकत है जिससे तालिबान बॉर्डर पर सीधी जंग में PAK आर्मी पर भारी पड़ रहा? 
US Airforce base Three murder alien conspiracy
UFO पर रिसर्च या कुछ और... US एयरफोर्स बेस में तीन शोधकर्ताओं की मौत बनी पहेली  
Poseidon torpedo Russia
कोई नेवी नहीं रोक सकती... जानिए क्यों दुनिया को पुतिन के पोसाइडन से डरना चाहिए? 

राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत किसी भी उकसावे का मजबूत जवाब देगा. 'त्रिशूल' अभ्यास भारत की तैयारियों को दिखाता है कि पश्चिमी सीमा पर शांति बरकरार रखने के लिए हम हमेशा सतर्क हैं.

अभ्यास में क्या-क्या शामिल है?

'त्रिशूल 2025' में तीनों सेनाएं पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले रही हैं. थलसेना टी-90 टैंक, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, साथ ही प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है. ये हथियार दुश्मन को तेजी से नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं.

Advertisement

वायुसेना अपनी ताकत दिखाने के लिए राफेल और सुखोई सु-30 लड़ाकू विमान, सी गार्जियन और हेरॉन ड्रोन का उपयोग करेगी. ये विमान और ड्रोन हवा में निगरानी और हमले के लिए बेस्ट हैं.

नौसेना कोलकाता-क्लास डेस्ट्रॉयर, नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट और तेज हमला करने वाली नावें समुद्री अभ्यास में शामिल होंगी. यह अभ्यास जमीन, हवा और समुद्र के युद्ध को जोड़कर चलाया जा रहा है.

इसका मुख्य फोकस सेनाओं के बीच 'जॉइंटनेस' और तालमेल बढ़ाना है. मतलब, तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी, जैसे असली जंग में.

यह भी पढ़ें: हिरोशिमा में गिरे बम से 100 गुना ताकतवर, दुनिया के 80% तटीय शहर रेंज में... खतरनाक है पुतिन का पोसाइडन

आधुनिक हथियारों के अलावा स्पेशल फोर्सेस भी एक्शन में दिखेंगी. थलसेना की पैरा एसएफ, नौसेना की मार्कोस और वायुसेना की गरुड़ कमांडो इकाइयां एकीकृत ऑपरेशन करेंगी. ये एलीट यूनिट्स दुश्मन इलाके में चुपके से घुसकर हमला करने में माहिर हैं. अभ्यास में वे जमीन, हवा और समुद्र के संयुक्त युद्ध का सिमुलेशन करेंगी.

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: हवाई क्षेत्र बंद

'त्रिशूल' अभ्यास की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने अपनी कई हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया. उसने 48 घंटे के लिए फ्लाइट रूट्स पर नोटाम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया, जो बाद में पूरे हवाई क्षेत्र पर फैल गया. यह कदम भारत के अभ्यास से असहजता दिखाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय और पैमाने से भारत का साफ संदेश है - पश्चिमी सीमा पर कोई उकसावा हो, तो सख्त सैन्य जवाब मिलेगा.

Advertisement

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुखों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि 'ऑपरेशन सिंदूर' हमेशा 'ऑन' मोड में है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के छह महीने पूरे होने पर यह अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. उस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया था.

यह भी पढ़ें: जर्मनी में 2000 से ज्यादा सारस मरे मिले... इस बीमारी का फैला कहर

अभ्यास का महत्व: शांति के लिए ताकत

'त्रिशूल 2025' सिर्फ एक ड्रिल नहीं, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है. यह दिखाता है कि हमारी सेनाएं आधुनिक हथियारों और ट्रेनिंग से लैस हैं. यह पड़ोसी देशों को संदेश देता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. अभ्यास के दौरान पर्यावरण की भी चिंता की गई है - कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में साफ-सफाई और वन्यजीवों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है.

सेना के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभ्यास हमारी एकता और ताकत का प्रतीक है. हम सतर्क रहेंगे, लेकिन युद्ध नहीं चाहते. लाखों भारतीयों की नजरें इस पर टिकी हैं. 10 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास के नतीजे सेना की भविष्य की रणनीतियों को मजबूत करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement