UFO पर रिसर्च या कुछ और... अमेरिकी एयरफोर्स बेस में तीन शोधकर्ताओं की मौत बनी पहेली

ओहियो के राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस पर 24-25 अक्टूबर को तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. ये गोपनीय विभागों से जुड़े थे- जैसे मानव क्षमता और हथियार रिसर्च. रोजवेल UFO वाले हैंगर 18 से जुड़ाव ने साजिश की बात पैदा की है. जांच चल रही है लेकिन एलियन से मामला जुड़ा होने की वजह से रहस्य गहरा गया है.

अमेरिका ने नेशनल म्यूजियम में रखा UFO और एयरफोर्स का पुराना प्लेन. (Photo: Representational/USAF)
अमेरिका ने नेशनल म्यूजियम में रखा UFO और एयरफोर्स का पुराना प्लेन. (Photo: Representational/USAF)

अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस पर 24 और 25 अक्टूबर को तीन एयर फोर्स कर्मचारियों की अचानक मौत हो गई. ये मौतें एक साधारण हादसा लग सकती हैं, लेकिन बेस की UFO से जुड़ी पुरानी कहानियों की वजह से लोग साजिश की थ्योरी बना रहे हैं. क्या ये महज संयोग है, या कुछ गहरा राज छिपा है? 

मौतों का क्या है सच?

राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस के अधिकारियों ने 28 अक्टूबर को एक बयान जारी किया. इसमें बताया गया कि तीनों मृतक बेस पर काम करते थे. इनकी पहचान इस तरह है...

  • फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेमी गस्टिटस (25 वर्ष): ये 711वीं ह्यूमन परफॉर्मेंस विंग में काम करती थीं. यहां इंसानों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने पर रिसर्च होती है, जैसे सैनिकों को ज्यादा ताकतवर बनाने के तरीके.
  • जेमी प्रिचर्ड (33 वर्ष): ये एयर फोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर में हथियार प्रणालियों के जीवन चक्र का प्रबंधन करती थीं. मतलब, हथियारों को लंबे समय तक इस्तेमाल योग्य रखने का काम.
  • जेकब प्रिचर्ड (34 वर्ष): ये 88वीं एयर बेस विंग के लैब में काम करते थे. जेकब और जेमी पति-पत्नी थे.

पुलिस जांच के मुताबिक, ये मौतें एक डबल मर्डर-सुसाइड का मामला लग रही हैं. वेस्ट मिल्टन पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर की सुबह करीब 2 बजे जेकब प्रिचर्ड ने अपनी पत्नी जेमी की हत्या कर दी. फिर उन्होंने जेमी का शव कार के ट्रंक में डाल दिया. सहकर्मी जेमी गस्टिटस के अपार्टमेंट में घुस गए. वहां उन्होंने गस्टिटस को गोली मार दी. इसके बाद जेकब ने खुद को गोली मार ली. उनका शव कार के पास मिला, जहां ट्रंक खुला था.

US Airforce base Three murder alien conspiracy

ओहायो ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (BCI) और एयर फोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच कर रहे हैं. अभी तक कोई बयान नहीं आया कि जेकब ने ऐसा क्यों किया. पड़ोसी इलाकों में लोग सदमे में हैं. ह्यूबर हाइट्स और शुगरक्रिक टाउनशिप में लोग कह रहे हैं कि ये बहुत झकझोर देने वाला है. बेस ने कहा कि ये घटना बेस के बाहर हुई, लेकिन तीनों कर्मचारी महत्वपूर्ण विभागों से थे.

रोजवेल UFO कनेक्शन: क्यों फैल रही साजिश की बातें?

राइट-पैटरसन बेस UFO की कहानियों का केंद्र रहा है. 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक UFO क्रैश होने की अफवाह थी. उसके मलबे और तीन फुट लंबे स्लेटी रंग के एलियन शवों को इसी बेस के हैंगर 18 में छिपा दिया गया. लोग मानते हैं कि यहां गुप्त रिसर्च होती है, जैसे एलियंस की तकनीक से इंसानों को सुपरह्यूमन बनाने का काम.

गुस्टिटस का काम इंसानी परफॉर्मेंस बढ़ाने का था, जो UFO थ्योरी से जुड़ जाता है. प्रिचर्ड दंपति हथियारों और लैब पर काम करते थे. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या ये लोग UFO का राज जान गए थे? 

पुरानी कहानी याद आ रही है: 1980 के दशक में सीनेटर बैरी गोल्डवाटर ने जनरल कर्टिस लेमे से हैंगर 18 देखने की गुजारिश की. लेमे ने साफ मना कर दिया था. गोल्डवाटर ने कभी दोबारा नहीं पूछा.

लेकिन पुलिस कह रही है कि ये घरेलू झगड़े या मानसिक तनाव से जुड़ा मामला है. कोई UFO सबूत नहीं मिला है. फिर भी, बेस की गोपनीयता की वजह से थ्योरी फैल रही हैं. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #WrightPattMystery ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग पुरानी UFO फाइलें शेयर कर रहे हैं.

