UFO पर रिसर्च या कुछ और... अमेरिकी एयरफोर्स बेस में तीन शोधकर्ताओं की मौत बनी पहेली

अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस पर 24 और 25 अक्टूबर को तीन एयर फोर्स कर्मचारियों की अचानक मौत हो गई. ये मौतें एक साधारण हादसा लग सकती हैं, लेकिन बेस की UFO से जुड़ी पुरानी कहानियों की वजह से लोग साजिश की थ्योरी बना रहे हैं. क्या ये महज संयोग है, या कुछ गहरा राज छिपा है?
राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस के अधिकारियों ने 28 अक्टूबर को एक बयान जारी किया. इसमें बताया गया कि तीनों मृतक बेस पर काम करते थे. इनकी पहचान इस तरह है...
यह भी पढ़ें: हिरोशिमा में गिरे बम से 100 गुना ताकतवर, दुनिया के 80% तटीय शहर रेंज में... खतरनाक है पुतिन का पोसाइडन
पुलिस जांच के मुताबिक, ये मौतें एक डबल मर्डर-सुसाइड का मामला लग रही हैं. वेस्ट मिल्टन पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर की सुबह करीब 2 बजे जेकब प्रिचर्ड ने अपनी पत्नी जेमी की हत्या कर दी. फिर उन्होंने जेमी का शव कार के ट्रंक में डाल दिया. सहकर्मी जेमी गस्टिटस के अपार्टमेंट में घुस गए. वहां उन्होंने गस्टिटस को गोली मार दी. इसके बाद जेकब ने खुद को गोली मार ली. उनका शव कार के पास मिला, जहां ट्रंक खुला था.
ओहायो ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (BCI) और एयर फोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच कर रहे हैं. अभी तक कोई बयान नहीं आया कि जेकब ने ऐसा क्यों किया. पड़ोसी इलाकों में लोग सदमे में हैं. ह्यूबर हाइट्स और शुगरक्रिक टाउनशिप में लोग कह रहे हैं कि ये बहुत झकझोर देने वाला है. बेस ने कहा कि ये घटना बेस के बाहर हुई, लेकिन तीनों कर्मचारी महत्वपूर्ण विभागों से थे.
राइट-पैटरसन बेस UFO की कहानियों का केंद्र रहा है. 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक UFO क्रैश होने की अफवाह थी. उसके मलबे और तीन फुट लंबे स्लेटी रंग के एलियन शवों को इसी बेस के हैंगर 18 में छिपा दिया गया. लोग मानते हैं कि यहां गुप्त रिसर्च होती है, जैसे एलियंस की तकनीक से इंसानों को सुपरह्यूमन बनाने का काम.
🚨🇺🇸 THREE WRIGHT-PATTERSON RESEARCHERS DEAD: ROSWELL'S HANGAR 18 CONNECTION SPARKS THEORIES— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2025
Three Air Force personnel died at Wright-Patterson October 24-25.
Coincidence? Maybe.
But the base sits atop Roswell lore.
Legend says "Hangar 18" houses a 1947 UFO and its 3-foot… https://t.co/PPf2JUHtJ1 pic.twitter.com/vEgqJV2gW7
गुस्टिटस का काम इंसानी परफॉर्मेंस बढ़ाने का था, जो UFO थ्योरी से जुड़ जाता है. प्रिचर्ड दंपति हथियारों और लैब पर काम करते थे. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या ये लोग UFO का राज जान गए थे?
यह भी पढ़ें: इधर भारत झेल रहा था मोंथा साइक्लोन, उधर हरिकेन मेलिसा ने मचाई ऐसी तबाही, देखें Photos
पुरानी कहानी याद आ रही है: 1980 के दशक में सीनेटर बैरी गोल्डवाटर ने जनरल कर्टिस लेमे से हैंगर 18 देखने की गुजारिश की. लेमे ने साफ मना कर दिया था. गोल्डवाटर ने कभी दोबारा नहीं पूछा.
लेकिन पुलिस कह रही है कि ये घरेलू झगड़े या मानसिक तनाव से जुड़ा मामला है. कोई UFO सबूत नहीं मिला है. फिर भी, बेस की गोपनीयता की वजह से थ्योरी फैल रही हैं. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #WrightPattMystery ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग पुरानी UFO फाइलें शेयर कर रहे हैं.