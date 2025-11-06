फिशन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम, न्यूट्रॉन और डर्टी बम... कितने तरह के परमाणु बम होते हैं?
परमाणु बम न्यूक्लियर हथियार हैं, जो फिशन या फ्यूजन से ऊर्जा निकालते हैं. मुख्य चार प्रकार के होते हैं. फिशन बम (हिरोशिमा जैसा धमाका), थर्मोन्यूक्लियर (हाइड्रोजन), न्यूट्रॉन (रेडिएशन) और डर्टी (प्रदूषण फैलाए). लेकिन अन्य प्रकारों को मिला लें तो 6-7 टाइप के न्यूक्लियर बम हो जाते हैं.
Advertisement
X
ये है फैट मैन परमाणु बम जिसे नागासाकी पर गिराया गया था. ये बेसिक एटॉमिक बम है. (File Photo: AFP)
परमाणु बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं. ये एक झटके में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं. शहरों को मिट्टी में मिला सकते हैं. परमाणु बम शब्द से आमतौर पर फिशन बम को समझा जाता है, लेकिन असल में न्यूक्लियर हथियार कई प्रकार के होते हैं. फिशन, थर्मोन्यूक्लियर, न्यूट्रॉन और डर्टी बम – ये चार मुख्य प्रकार हैं.
कुल मिलाकर मुख्य 4 प्रकार हैं, लेकिन उप-प्रकारों सहित 6-7 हो जाते हैं. हर बम की विशेषताएं (कैसे बनता है, सामग्री क्या), ताकत (यील्ड – कितना धमाका) और प्रभाव (क्या नुकसान) जानते हैं.
बूस्टेड फिशन बम: फिशन + थोड़ा फ्यूजन. विशेषताएं: प्लूटोनियम + गैस बूस्टर. यील्ड: 100-500 kt. प्रभाव: फिशन से दोगुना, ज्यादा कुशल.
प्योर फ्यूजन बम: सिर्फ फ्यूजन, बिना फिशन. विशेषताएं: लेजर से ट्रिगर (अभी परीक्षण में). यील्ड: 1-10 kt. प्रभाव: कम रेडिशन.
टैक्टिकल बम: छोटे, युद्ध मैदान के लिए. यील्ड: 0.1-30 kt. प्रभाव: 1 किमी में मौजूद सैनिक नष्ट.
परमाणु बमों के मुख्य 4 प्रकार हैं, जो फिशन-फ्यूजन पर आधारित हैं. दुनिया में 12 हजार से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. ज्यादातर थर्मोन्यूक्लियर. ये न सिर्फ जान लेते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी बर्बाद करते हैं. भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी हैं, लेकिन एनपीटी समझौता इन्हें रोकने की कोशिश करता है.