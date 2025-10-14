scorecardresearch
 

Feedback

तालिबान के पास कितनी बड़ी सेना है कि एक साथ इतनी पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया

अक्टूबर 2025 में तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर कई चौकियों पर हमला किया. तालिबान का दावा है कि उसने 58 पाक सैनिक मारे. 25 चौकियां कब्जे में है. पाकिस्तान ने दावा किया कि 200+ तालिबान लड़ाके ढेर किए. तालिबान की सेना 1. 10 लाख सैनिकों वाली है, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है.

Advertisement
X
ये तालिबान की पुरानी तस्वीर है जिसमें वो हैवी मशीन गन चला रहा है. (File Photo: Getty)
ये तालिबान की पुरानी तस्वीर है जिसमें वो हैवी मशीन गन चला रहा है. (File Photo: Getty)

तालिबान ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर एक साथ हमला किया. यह हमला पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब था. तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. 25 पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले लीं. वहीं, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया.

ये झड़पें कुणार, हेलमंद, खोस्त, पक्तिया और पक्तिका जैसे इलाकों में हुईं. लेकिन सवाल यह है – तालिबान की सेना इतनी बड़ी कैसे है कि वे एक साथ इतने हमले कर सकें? आइए जानते हैं ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार कितनी है तालिबान की ताकत? 

यह भी पढ़ें: चीन ने भारत सीमा के पास शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स तैनात किए

सम्बंधित ख़बरें

Taliban respond to pak air strike
तालिबान ने PAK के एयर स्ट्राइक का जवाब क्यों नहीं दिया? 
Worlds most powerful ICBM
सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर 
Indian Missile Threat to PAK
कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं 
China Sharp Sword Tibet India
चीन ने भारत सीमा के पास शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स तैनात किए 
Pakistan-Taliban border clash
तोप, गोलीबारी और हवाई हमले... रात भर चले PAK-तालिबान युद्ध की पूरी कहानी 

Taliban Army

तालिबान की सेना का इतिहास – छोटी शुरुआत, बड़ी ताकत

तालिबान 1990 के दशक में एक छोटा समूह था, जो धार्मिक छात्रों से बना था. 2021 में उन्होंने अफगानिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया. तब से वे एक राष्ट्रीय सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले उनकी ताकत सिर्फ लड़ाकों की थी, लेकिन अब वे एक संगठित फौज की तरह काम करते हैं. ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक, अफगानिस्तान (तालिबान के कंट्रोल में) की सैन्य ताकत दुनिया में 118वें स्थान पर है. यह इंडेक्स सेना के आकार, हथियारों, बजट और तकनीक को देखकर रैंकिंग देता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: "तोप, गोलीबारी और हवाई हमले... रात भर चले पाकिस्तान-तालिबान युद्ध की पूरी कहानी

तालिबान सेना की पूरी ताकत – नंबरों में समझें

ग्लोबल फायरपावर 2025 के अनुसार, तालिबान ने फरवरी 2022 में एक नई राष्ट्रीय फौज बनाने का ऐलान किया था. इसका लक्ष्य 110,000 सैनिकों की फौज बनाना था. 

Taliban Army

  • सक्रिय सैनिक : 1.10 से 1.50 लाख. मुख्य लड़ाके, जो रोज ट्रेनिंग लेते हैं. ज्यादातर पश्तून समुदाय से.
  • रिजर्व फोर्सः  लगभग 1.00 लाख. अतिरिक्त लड़ाके और सहयोगी, जो जरूरत पर बुलाए जाते हैं.
  • बजटः  लगभग 14,000 करोड़ रुपये. ज्यादातर अफगानिस्तान के संसाधनों से.
  • हथियारः हल्के हथियार, तोपें, रॉकेट, अमेरिकी हथियारों का स्टॉक, लेकिन हवाई जहाज या नौसेना नहीं.
  • विशेषः गुरिल्ला युद्ध में माहिर. पहाड़ी इलाकों में छिपकर हमला करते हैं.

ये आंकड़े बताते हैं कि तालिबान की सेना पाकिस्तान की (6-7 लाख सैनिक) से छोटी है, लेकिन वे चालाकी से लड़ते हैं. वे आधुनिक हथियारों की कमी होने पर भी स्थानीय इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हैं.

यह भी पढ़ें: टोमाहॉक मिसाइल पर कुछ ज्यादा नहीं हांक रहे ट्रंप? गिराने के लिए पुतिन के पास हैं ये अस्त्र

इतने सारे हमले एक साथ कैसे? तालिबान की रणनीति

तालिबान की सेना बड़ी तो है, लेकिन उनकी असली ताकत 'गुरिल्ला वॉरफेयर' में है. मतलब, वे छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर छिपकर हमला करते हैं. अक्टूबर 2025 के हमलों में...

Advertisement

Taliban Army

  • एक साथ कई जगह: तालिबान ने कुणार-बाजौर, हेलमंद और अन्य बॉर्डर पर 10-15 चौकियों पर रात में हमला किया. उनके 1,10,000 सक्रिय सैनिकों में से छोटे दस्ते (50-100 लोग) भेजे गए.
  • जवाबी कार्रवाई: पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल, खोस्त आदि पर हवाई हमले किए थे. तालिबान ने इसे 'बदला' बताया और सीमा पर तोपों से गोलीबारी की.
  • स्थानीय मदद: बॉर्डर के पास रहने वाले पश्तून समुदाय ने मदद की. तालिबान के पास रिजर्व फोर्स है, जो जल्दी इकट्ठा हो जाती है.
  • कमजोरी भी: उनके पास हवाई ताकत नहीं है, इसलिए वे ज्यादातर जमीन पर लड़ते हैं. लेकिन पहाड़ों में वे पाकिस्तानी सेना को मुश्किल में डाल देते हैं.

ग्लोबल फायरपावर कहता है कि तालिबान की सेना 'अनियमित' है – मतलब, वे पारंपरिक फौज की तरह नहीं, बल्कि छापामार युद्ध में माहिर हैं. यही वजह है कि वे एक साथ कई जगह हमला कर सके.

Taliban Army

पाकिस्तान vs तालिबान – तुलना

पाकिस्तान की सेना दुनिया में 15वें स्थान पर है (ग्लोबल फायरपावर 2025). उनके पास टैंक, हवाई जहाज और 6-7 लाख सैनिक हैं. लेकिन बॉर्डर पर तालिबान की छोटी टीमें तेज हमले कर सकती हैं. ये झड़पें डुरंड लाइन (सीमा) पर हो रही हैं, जो विवादित है. दोनों देशों को बड़ा युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन तनाव बढ़ रहा है.

Advertisement

तालिबान की 1.50 लाख से ज्यादा की सेना उन्हें अफगानिस्तान में मजबूत बनाती है. लेकिन वैश्विक दबाव के कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 बताता है कि उनकी रैंकिंग कम है, लेकिन स्थानीय युद्ध में वे खतरनाक हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement