पाकिस्तान को चीन देगा 8 सबमरीन, जानिए समंदर में कितना तैयार है भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए
चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास AIP पनडुब्बियां दे रहा है, जो 2028 तक शामिल होंगी. ये स्टील्थ और लंबे समय पानी के नीचे रहने वाली हैं. पाक की नौसेना छोटी है, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 19 पनडुब्बियां (2 न्यूक्लियर), 13 डेस्ट्रॉयर हैं. भारत की नौसेना 4-5 गुना मजबूत और पूरी तरह तैयार है.
पाकिस्तान को चीन 8 नई स्टील्थ सबमरीन दे रही है. (File Photo: Wikipedia)
चीन पाकिस्तान को 8 नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां दे रहा है. ये पनडुब्बियां बहुत आधुनिक हैं. एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस हैं, जिससे ये पानी के अंदर लंबे समय तक छिपी रह सकती हैं. पहली पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल हो जाएगी. सभी 8 साल 2028 तक आ जाएंगी.
ये सौदा करीब 5 अरब डॉलर का है. इससे पाकिस्तान की समुद्री ताकत बढ़ेगी और अरब सागर में भारत के लिए चुनौती बनेगी. लेकिन भारत की नौसेना बहुत बड़ी और मजबूत है.
कुल मिलाकर भारत की नौसेना पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ी और आधुनिक है. पाकिस्तान सिर्फ तट के पास चुनौती दे सकता है, लेकिन खुले समंदर में भारत का दबदबा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां चिंता की बात हैं, लेकिन भारत की कुल ताकत इतनी ज्यादा है कि हम इन चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं. भारत लगातार नई टेक्नोलॉजी और जहाज जोड़ रहा है. समंदर में भारत मजबूत स्थिति में है.