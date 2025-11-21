scorecardresearch
 

पाकिस्तान को चीन देगा 8 सबमरीन, जानिए समंदर में कितना तैयार है भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए

चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास AIP पनडुब्बियां दे रहा है, जो 2028 तक शामिल होंगी. ये स्टील्थ और लंबे समय पानी के नीचे रहने वाली हैं. पाक की नौसेना छोटी है, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 19 पनडुब्बियां (2 न्यूक्लियर), 13 डेस्ट्रॉयर हैं. भारत की नौसेना 4-5 गुना मजबूत और पूरी तरह तैयार है.

पाकिस्तान को चीन 8 नई स्टील्थ सबमरीन दे रही है. (File Photo: Wikipedia)
चीन पाकिस्तान को 8 नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां दे रहा है. ये पनडुब्बियां बहुत आधुनिक हैं. एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस हैं, जिससे ये पानी के अंदर लंबे समय तक छिपी रह सकती हैं. पहली पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल हो जाएगी. सभी 8 साल 2028 तक आ जाएंगी.

ये सौदा करीब 5 अरब डॉलर का है. इससे पाकिस्तान की समुद्री ताकत बढ़ेगी और अरब सागर में भारत के लिए चुनौती बनेगी. लेकिन भारत की नौसेना बहुत बड़ी और मजबूत है. 

यह भी पढ़ें: सेना आधी करने की अमेरिकी शर्त यूक्रेन के लिए क्या गलती साबित होगी? रूस से कौन से खतरे बने रहेंगे

पाकिस्तान को मिल रही नई पनडुब्बियां कितनी खतरनाक?

China Pakistan Submarine India

  • क्लास: हंगोर क्लास (चीन की टाइप 039A युआन क्लास का एक्सपोर्ट वर्जन)
  • कितनी बन रही हैं: कुल 8 (4 चीन में, 4 पाकिस्तान में बन रही हैं)
  • वजन: करीब 2800 टन (पानी के ऊपर)
  • लंबाई: लगभग 77 मीटर
  • स्पीड: पानी के ऊपर 18 नॉट, अंदर 20 नॉट तक
  • खास फीचर: AIP सिस्टम – पानी के अंदर 2-3 हफ्ते बिना ऊपर आए रह सकती है, बहुत कम शोर करती है (स्टील्थ)
  • हथियार: 6 टॉरपीडो ट्यूब, एंटी-शिप मिसाइलें (YJ-18 या YJ-82), टॉरपीडो, संभवतः बाबर-3 क्रूज मिसाइल (न्यूक्लियर भी दाग सकती है)
  • क्रू: 38 से 45 लोग

ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की पुरानी पनडुब्बियों से बहुत बेहतर हैं. इससे पाकिस्तान भारत के जहाजों पर हमला करने या ब्लॉक करने की ताकत बढ़ जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन ने किया अमेरिकी मिसाइल से अटैक, रूसी एयर डिफेंस ने उसे तबाह भी किया और लॉन्च साइट भी उड़ा दिया

पाकिस्तान नौसेना की पूरी ताकत (2025 में)

China Pakistan Submarine India

  • कुल जहाज: करीब 120-130 (कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं)
  • पनडुब्बियां: अभी 8-9 (पुरानी: 5 अगोस्ता और 2-3 छोटी कोसमोस क्लास मिजेट सबमरीन)
  • नई हंगोर आने के बाद कुल 16-17 हो जाएंगी
  • फ्रिगेट: 10-12 (जुल्फिकार क्लास, तुग्रिल क्लास चाइनीज)
  • कॉर्वेट: 4-6 (बाबर क्लास तुर्की से)
  • पेट्रोल बोट और मिसाइल बोट: कई छोटे जहाज
  • कोई डेस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं

पाकिस्तान की नौसेना मुख्य रूप से तट रक्षा के लिए है. वो लंबी दूरी तक नहीं जा सकती.

यह भी पढ़ें: बहुत तेजी से घट रही यूरोप की आबादी, 2100 तक कोलैप्स कर जाएगी जनसंख्या

भारत की नौसेना की ताकत (2025 में)

भारत की नौसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है. कुल जहाज 150 से ज्यादा और 50 से ज्यादा नए बन रहे हैं.

China Pakistan Submarine India

  • एयरक्राफ्ट कैरियर: 2 (INS विक्रांत – अपना बनाया, 45,000 टन, 30 लड़ाकू विमान ले जा सकता है; INS विक्रमादित्य – रूसी, 45,000 टन)
  • पनडुब्बियां: कुल 19
  • न्यूक्लियर पनडुब्बियां: 2 बैलिस्टिक मिसाइल वाली (अरिहंत क्लास – न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती हैं) + 1 अटैक वाली (अकुला क्लास रूस से लीज पर)
  • सामान्य पनडुब्बियां: 16-17 (कलवरी क्लास स्कॉर्पीन – 6 नई फ्रेंच डिजाइन, सिंधुघोष क्लास रूसी किलो – 9, शिशुमार क्लास जर्मन – 4)
  • कलवारी क्लास: AIP सिस्टम जल्द लगेगा, ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकती हैं
  • डिस्ट्रॉयर: 13 (कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास – बहुत आधुनिक, ब्रह्मोस और बैरक मिसाइलें)
  • फ्रिगेट: 14-17 (शिवालिक, तलवार, नीलगिरि क्लास प्रोजेक्ट 17A – स्टील्थ, ब्रह्मोस से लैस)
  • कॉर्वेट: 20-25 (कमोर्टा क्लास एंटी-सबमरीन, नेक्स्ट जेन कॉर्वेट आ रहे)
  • दूसरे जहाज: कई ऑफशोर पेट्रोल वेसल, टैंकर, एम्फीबियस शिप

भारत के पास P-8I विमान हैं जो पनडुब्बी ढूंढने में माहिर हैं. MH-60R हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस जैसी तेज मिसाइलें.

China Pakistan Submarine India

भारत कितना तैयार है?

  • पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां AIP वाली हैं, लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं जो महीनों पानी के अंदर रह सकती हैं.
  • भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं, जो पाकिस्तान के पास नहीं.
  • भारत की एंटी-सबमरीन वारफेयर बहुत मजबूत है – P-8I बोइंग विमान, हेलीकॉप्टर, सोनार सिस्टम.
  • भारत प्रोजेक्ट 75I से 6 नई AIP वाली पनडुब्बियां बना रहा है, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी.

यह भी पढ़ें: नासा ने जारी की इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS की नई तस्वीर, रहस्यमयी 'पांच रोशनी' ने सबको चौंकाया

कुल मिलाकर भारत की नौसेना पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ी और आधुनिक है. पाकिस्तान सिर्फ तट के पास चुनौती दे सकता है, लेकिन खुले समंदर में भारत का दबदबा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां चिंता की बात हैं, लेकिन भारत की कुल ताकत इतनी ज्यादा है कि हम इन चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं. भारत लगातार नई टेक्नोलॉजी और जहाज जोड़ रहा है. समंदर में भारत मजबूत स्थिति में है.

---- समाप्त ----
