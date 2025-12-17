scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 18 दिसंबर 2025: गुरुवार के दिन कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों में रहेंगे सकारात्मक, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 18 दिसंबर 2025, Horoscope Today: कारोबारी लक्ष्य साधेंगे. मेलजोल के प्रयासों को बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. साहस पराक्रम और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी.

मेष: मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्यगत विषयों के प्रति लापरवाही से बचना चाहिए. सेहत के संबंध में सजगता बढ़ाएं. मौसमी सावधानियां बनाए रखें. संतुलित खानपान पर ध्यान दें. दबाव में कोई समझौता नहीं करें. घर परिवार के मामलों में सहज रहें. अपनों से सीख सलाह और मशविरा रखें. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सतर्क रहें.

वृष: वृष राशि के लोग साझा गतिविधियों में सहज बने रहेंगे. औद्योगिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. लेनदेन में सावधानी बनाए रखेंगे. टीम वर्क से विविध परिणाम संवारेंगे. पेशेवरों का उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. सहकारिता पर बल बढ़ाएंगे. हितलाभ संवारने पर जोर बना रहेगा. कार्य प्रबंधन पर ध्यान देंगे. लक्ष्य को समय पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगी. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साख सम्मान बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. बड़प्पन बनाए रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भाव रहेगा. मेहनत और लगन से परिणाम साधेंगे. पेशेवर संबंधों को बल मिलेगा. जिद व अहंकार का त्याग करें. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आर्थिक प्रयास रुटीन बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा-कार्य से जुड़े विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से संपर्क बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करियर कारोबार में हितप्रद परिणाम बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी दिखाएंगे. कला कौशल और प्रबंधन से उचित दिशा में बेहतर गति बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. मित्रों की मदद पाएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. स्वजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज कलर

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. मित्रों से मिलें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करीबियों से जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहज सफलता पाएंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. घर परिवार के विषयों पर ध्यान देंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. शासकीय कार्य में विनय विवेक से काम लेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे. उत्साह बना रहेगा. रुटीन संवारेंगे. मितभाषी बने रहें. जिद में न आएं.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. अहंकार त्यागें.

कन्या: कन्या राशि के लोग कार्य विस्तार और बड़प्पन की सोच बढ़ाएंगे. सामाजिक मामले पक्ष में बनेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मक परिणाम रहेंगे. कारोबारी लक्ष्य साधेंगे. मेलजोल के प्रयासों को बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. साहस पराक्रम और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस बेहतर बना रहेगा. भाईचारा बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. सहकारी मामलों में रुचि लेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. कथा प्रवचन सुनें.

तुला: तुला राशि के जातकों को धनधान्य के मामलों में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे. कुल परिवार के लोगों से संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. घर में शुभ संस्कारों का वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. सबका साथ और विश्वास बनाए रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. अच्छे होस्ट रहेंगे. परंपरागत गतिविधियों में भरोसा बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. वचनपालन बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. कामकाजी लक्ष्य पर ध्यान देंगे. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. पेशेवरों में सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. नवीन प्रयासों और रचनात्मकता पर जोर बना रहेगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया लाल

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. नया सोचें.

धनु: धनु राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों में सूझबूझ बनाए रखनी चाहिए. भूलचूक की स्थिति में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं. रिश्तों को संवारने की कोशिश होगी. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. दूर देश के कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्थागत अनुशासन बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: हल्दी समान

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोग सहयोग से करियर कारोबार को गति देंगे. पेशेवर विषयों में पहल बढ़ाएंगे. करियर में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध बल पाएंगे. व्यावसायिक लेनदेन में प्रभावशाली परिणाम बनेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. सक्रिय रहें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. करियर कारोबार में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. साहस बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे. रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी. विविध प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. वचन रखें.

मीन: मीन राशि के जातकों के लिए चहुंओर सफलता के संकेत बने हुए हैं. भाग्य की प्रबलता से लाभ संवार पाएगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा के बल पर उचित जगह पाएंगे. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: केले के समान

आज का उपाय: जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. व्रत बनाए रखें.

---- समाप्त ----
