scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 18 दिसंबर 2025: मेष राशि वालों के खर्चो में होगी बढ़ोतरी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 18 December 2025 (आर्थिक राशिफल): कार्यक्षेत्र और निवेश में सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. किसी भी प्रकार के आकस्मिक परिणामों से बचने के लिए अपने कार्यों में नियमितता बढ़ाएं. निवेश से पहले अपनों से सीख सलाह जरूर लें.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को आज अपने खर्च पर अंकुश बनाए रखना होगा. आपका बजट बढ़ा हुआ रह सकता है, जिससे वित्तीय लक्ष्य प्रभावित होने की आशंका है. कार्यक्षेत्र और निवेश में सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. किसी भी प्रकार के आकस्मिक परिणामों से बचने के लिए अपने कार्यों में नियमितता बढ़ाएं. निवेश से पहले अपनों से सीख सलाह जरूर लें.

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ है. आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. करियर व्यापार में सहयोगियों के साथ सहकारिता बढ़ाएंगे. अपने हितों के संरक्षण में आप आगे रहेंगे और स्थायित्व के प्रयास सफल होंगे. संपत्ति के कार्यों में भी आज आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आर्थिक लेनदेन में आज अतिरिक्त सतर्क रहें. किसी भी विरोधी व ठगों से चर्चा करते समय अपनी सूझबूझ दिखाएं. व्यापारिक परिणामों के लिए बहुत अधिक उतावले न हों. हालांकि, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. अपने पेशेवर रिश्तों का सम्मान करें और वित्तीय मामलों में पूरी आर्थिक स्पष्टता बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

गुरुवार के दिन कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों में रहेंगे सकारात्मक, जानें अन्य राशियों का हाल 
Ketu Nakshatra Parivartan 2026
केतु के नक्षत्र परिवर्तन से 2026 में इन राशियों की बदलेगी किस्मत 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
Planet Alignment New Year 2026
गजकेसरी योग में 2026 का शुभारंभ! इन 3 राशियों पर होगी लक्ष्मी की कृपा 
धनु राशि वाले पेशेवर मामलों की करेंगे जांच-पड़ताल, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क: कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आप अपनी उन्नति की राह सहज बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सतर्कता और साहस से काम लेना आपके पक्ष में रहेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा और वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. आपके मन में सफलता का भाव बढ़ा रहेगा, जो लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के लोग आज अपने निज लाभ संवारेंगे. आपका वित्तीय कामकाज अच्छा रहेगा. आप अपने उपयोग की कोई महत्वपूर्ण वस्तु खरीद सकते हैं. आज आपका पूरा फोकस भवन व वाहनादि की खरीदारी पर हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारों और वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनें और नियम कानून का पूरी तरह पालन करें.

कन्या: कन्या राशि के जातक आज आर्थिक लेनदेन में सहज रहेंगे. आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को बहुत सहजता से प्राप्त कर लेंगे. विभिन्न कार्यों में आपकी सफलता बढ़ेगी. आपको अपने संबंधों का लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार उम्मीद के अनुरूप चलेगा. ध्यान रखें कि आज किसी भी मामले को लंबित नहीं रखें, समय पर काम पूरा करें.

तुला: तुला राशि के जातकों के धनधान्य में वृद्धि होगी और हितलाभ बढ़त पर रहेगा. आपका विशेष ध्यान संपत्ति के कार्यों पर रहेगा. बाजार से आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. आज बचत व बैंकिंग के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. आप अपने परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और संग्रह संरक्षण में आपकी रुचि बढ़ेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आप अपनी प्रतिभा से लाभ संवारेंगे और आपकी साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके समकक्ष आप पर भरोसा बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बढ़ेगी और आप लेनदेन में पहल करने की कोशिश करेंगे, जो लाभकारी सिद्ध होगा.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को आज लेनदेन में उत्साह व दिखावे से बचना चाहिए. कारोबार में सूझबूझ बनाए रखें और अपने निवेश पर अंकुश बढ़ाएं. खर्च पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, इसलिए बजट से चलें. आज आपको ठगी के शिकार होने की आशंका है, इसलिए पूरी तरह सजग रहें और किसी के बहकावे में न आएं.

मकर: मकर राशि के जातकों के कारोबार में लाभ वृद्धि बनी रहेगी. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आज आप अपनी उन्नति एवं विस्तार पर पूरा फोकस रखेंगे. अपनी वित्तीय गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय देंगे. बाजार में प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे और लाभ साधने में सफल होंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आपको आज आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी और चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लेनदेन में गति आएगी और आप महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में आप दूसरों से बेहतर रहेंगे. आपके व्रत संकल्प को आज बल मिलेगा.

मीन: मीन राशि के लोगों का आर्थिक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आपको अपने सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त होगा. आपके सभी मामले सहज रहेंगे और लाभ में तेजी आएगी. आज आपकी आय उम्मीद से अच्छी रहने वाली है. वाणिज्यिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. मिलने वाले अवसरों को भुनाना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement