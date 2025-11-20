scorecardresearch
 

यूक्रेन ने किया अमेरिकी मिसाइल से अटैक, रूसी एयर डिफेंस ने उसे तबाह भी किया और लॉन्च साइट भी उड़ा दिया

रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 4 अमेरिकी ATACMS मिसाइलें वोरोनेज पर दागीं, लेकिन S-400 और पंतसिर ने सभी हवा में उड़ा दीं. जासूसी विमान ने लॉन्च साइट पकड़ी. Iskander-M से तुरंत हमला कर तबाह कर दिया गया. रूसी एयर डिफेंस का शानदार प्रदर्शन, एक भी मिसाइल निशाने तक नहीं पहुंची.

रूस में गिरी अमेरिकी ATACMS मिसाइल जिसे यूक्रेन ने दागा था. (Photo: Reuters)
रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, यूक्रेन ने अमेरिका के बने चार ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलें रूसी इलाके वोरोनेज पर दागीं पर रूसी S-400 और पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में ही उड़ा दिया. एक भी मिसाइल निशाने तक नहीं पहुंची. यह हमला आज सुबह हुआ लेकिन रूस की एयर डिफेंस ने कमाल दिखाया.

क्या हुआ पूरा घटनाक्रम?

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक... 

ukraine Atacms missile russia

  • यूक्रेन ने खार्कोव इलाके से 4 अमेरिकी ATACMS मिसाइलें लॉन्च कीं.
  • निशाना था रूस का वोरोनेज क्षेत्र.
  • लेकिन रूसी रेकॉन फ्लाइट (जासूसी विमान) ने लॉन्च साइट को पहले ही पकड़ लिया.
  • तुरंत रूस ने Iskander-M मिसाइल से जवाबी हमला किया. यूक्रेन की लॉन्च साइट को तबाह कर दिया.
  • बीच हवा में S-400 ट्रायंफ और पंतसिर-S1 सिस्टम ने सभी 4 ATACMS को मार गिराया.

रूसी मंत्रालय ने कहा कि टीम वर्क का शानदार नमूना. जासूसी से लेकर जवाबी हमला और डिफेंस – सब कुछ परफेक्ट था. वीडियो भी जारी किए गए हैं जिसमें मिसाइलें हवा में फटती दिख रही हैं.

यह भी पढ़ें: जब जापानी सेना ने चीन को रौंद डाला, अधिकांश हिस्सों पर कर लिया था कब्जा... जमकर मचाई थी तबाही

ATACMS मिसाइल क्या है?

ukraine Atacms missile russia

ATACMS अमेरिका की बनाई बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है. यह बहुत तेज चलती है. अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को यह मिसाइलें दी थीं, ताकि रूस के अंदर तक हमला कर सके. लेकिन रूस का दावा है कि S-400 और पंतसिर इनका आसानी से मुकाबला कर लेते हैं. S-400 दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस है, जो 400 किमी दूर तक के लक्ष्य को मार सकती है. पंतसिर छोटी दूरी के लिए है और दोनों मिलकर अजेय सिस्टम बनाते हैं.

रूस ने Iskander से दिया जवाब

जासूसी विमान ने जैसे ही खार्कोव में लॉन्च देखा, रूस ने Iskander-M ऑपरेशनल-टैक्टिकल मिसाइल से तुरंत हमला किया. Iskander की रफ्तार मैक 7 (ध्वनि से 7 गुना तेज) है और यह बहुत सटीक निशाना लगाती है. रूसी मंत्रालय ने कहा कि लॉन्च साइट पूरी तरह तबाह हो गई.

यह भी पढ़ें: चीन के दुश्मन ताइवान को अमेरिका देने जा रहा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्या और भड़केगी आग?

युद्ध में क्या असर?

यह घटना दिखाती है कि रूस की एयर डिफेंस अभी भी बहुत मजबूत है. यूक्रेन को अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें भी काम नहीं आ रही हैं. पहले भी रूस ने कई ATACMS को मार गिराने का दावा किया है. यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यह सच है तो यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है.

---- समाप्त ----
