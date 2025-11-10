दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप', 260 विदेशी गिरफ्तार, 175 को किया जाएगा डिपोर्ट

दिल्ली पुलिस की वेस्टर्न रेंज ने एक बड़े अभियान "ऑपरेशन क्लीन स्वीप" के तहत अवैध रूप से रह रहे और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. इस अभियान के दौरान 260 अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 175 को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है.

पुलिस ने द्वारका, वेस्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट में एक साथ छापेमारी कर इन विदेशी नागरिकों को पकड़ा. जांच में सामने आया कि 183 विदेशी नागरिकों के पास या तो वीज़ा एक्सपायर हो चुका था या वे ओवरस्टे कर रहे थे. हिरासत में लिए गए लोगों में 48 महिलाएं भी शामिल हैं.

छापेमारी के दौरान, पुलिस को एक विदेशी नागरिक के पास से ड्रग्स बरामद हुई, जबकि एक अन्य के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) था. इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस की 31 टीमों ने लिया हिस्सा

इस बड़े अभियान में 31 पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 एसीपी, 20 इंस्पेक्टर और 600 पुलिसकर्मी शामिल थे. पुलिस ने उन 25 मकान मालिकों की भी पहचान की है जिन्होंने इन विदेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के घर किराए पर दिए थे, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

अब तक 26 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, और दस्तावेज़ों की जांच व डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस ने मकान मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे फॉर्म-II भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी ऐलान किया है कि "ऑपरेशन क्लीन स्वीप" को आगे भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा.

