दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप', 260 विदेशी गिरफ्तार, 175 को किया जाएगा डिपोर्ट

अब तक 26 केस दर्ज किए जा चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन व डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है. दिल्ली पुलिस ने मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे फॉर्म-II भरकर किरायेदारों की जानकारी दें, वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ड्रग्स, ओवरस्टे और फर्जी वीजा में लिप्त विदेशी पुलिस के हत्थे चढ़े (Photo- Gemini)
ड्रग्स, ओवरस्टे और फर्जी वीजा में लिप्त विदेशी पुलिस के हत्थे चढ़े (Photo- Gemini)

दिल्ली पुलिस की वेस्टर्न रेंज ने एक बड़े अभियान "ऑपरेशन क्लीन स्वीप" के तहत अवैध रूप से रह रहे और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. इस अभियान के दौरान 260 अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 175 को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है.

पुलिस ने द्वारका, वेस्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट में एक साथ छापेमारी कर इन विदेशी नागरिकों को पकड़ा. जांच में सामने आया कि 183 विदेशी नागरिकों के पास या तो वीज़ा एक्सपायर हो चुका था या वे ओवरस्टे कर रहे थे. हिरासत में लिए गए लोगों में 48 महिलाएं भी शामिल हैं.

छापेमारी के दौरान, पुलिस को एक विदेशी नागरिक के पास से ड्रग्स बरामद हुई, जबकि एक अन्य के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) था. इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: एक्सटॉर्शन गैंग्स पर कनाडा की बड़ी स्ट्राइक, कारोबारियों को निशाना बनाने वाले 3 अपराधी डिपोर्ट

पुलिस की 31 टीमों ने लिया हिस्सा

इस बड़े अभियान में 31 पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 एसीपी, 20 इंस्पेक्टर और 600 पुलिसकर्मी शामिल थे. पुलिस ने उन 25 मकान मालिकों की भी पहचान की है जिन्होंने इन विदेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के घर किराए पर दिए थे, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

अब तक 26 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, और दस्तावेज़ों की जांच व डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस ने मकान मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे फॉर्म-II भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी ऐलान किया है कि "ऑपरेशन क्लीन स्वीप" को आगे भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा.

