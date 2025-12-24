scorecardresearch
 
सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने बैंकर पत्नी को मारी 4 गोलियां, फिर थाने में जाकर किया सरेंडर

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अलग रह रही अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया. बताया जाता है कि आरोपी अपनी बैंकर पत्नी के चरित्र पर शक करता था.

बैंकर पत्नी, जिसकी इंजीनियर ने गोली मारकर की हत्या. (File Photo:Sagay Raj/ITG)
बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां मंगलवार शाम एक 40 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अलग रह रही पत्नी को गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं बाद में इंजीनियर खुद पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

अधिकारी के मुताबिक पीड़िता, भुवनेश्वरी (39), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरननगर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर थीं. वह काम से घर लौट रही थीं, तभी आरोपी बालामुरुगन ने शाम 6.30 बजे से 7 बजे के बीच मगाडी रोड के पास उन्हें रोक लिया. पुलिस ने बताया कि उसने पिस्तौल से करीब से गोली चलाई और उन्हें चार गोलियां मारीं. जिसके बाद उन्हें शानबाग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

2011 में हुई थी दोनों की शादी

2011 में शादी करने वाले और दो बच्चों के माता-पिता यह कपल शादी में अनबन के बाद पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. उससे दूर रहने की कोशिश में भुवनेश्वरी छह महीने पहले व्हाइटफील्ड से राजाजीनगर शिफ्ट हो गई थी. लेकिन बालामुरुगन ने उसका पता लगा लिया और उस पर नज़र रखने के लिए चार महीने पहले केपी अग्रहारा पुलिस लिमिट के तहत चोलुरपाल्या में चला गया.

एक हफ़्ते पहले उसने तलाक के लिए भुवनेश्वरी को कानूनी नोटिस भेजा था. वेस्ट डिवीजन के डीसीपी एस. गिरीश के अनुसार आरोपी पहले एक प्राइवेट आईटी फर्म में काम करता था. लेकिन पिछले चार सालों से बेरोजगार था. आरोपी और पीड़िता दोनों तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं. हमले के बाद बालामुरुगन मगाडी रोड पुलिस स्टेशन गया, अपना जुर्म कबूल किया. साथ ही हथियार भी पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने BNS सेक्शन 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है. 
 

