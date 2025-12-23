scorecardresearch
 
पत्नी का मर्डर कर बांध के नीचे फेंक दी लाश..., कई दिनों तक नहीं उठाया कॉल तो खुला राज

बगहा में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को 15 किलोमीटर दूर बांध के नीचे फेंक दिया. महिला के फोन बंद रहने और पिता की शिकायत से मामला खुला. पुलिस ने SIT गठित कर छह दिनों में कांड का खुलासा किया. आरोपी पति गिरफ्तार, अन्य की भूमिका की जांच जारी है.

बगहा में पति ने पत्नी का मर्डर कर बांध के नीचे फेंक दी लाश (Photo : itg)
बिहार के बगहा जिले से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची. हालांकि, मृतका का फोन लगातार बंद रहना और पिता की जिद ने इस खौफनाक वारदात की परतें खोल दीं. मामला रामनगर पुलिस अनुमंडल के बथवरीया थाना क्षेत्र का है.

पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बांध के नीचे गड्ढे में फेंक दिया, ताकि कोई सुराग न मिले और मामला दब जाए. कई दिनों तक जब मृतका से मायके वालों का संपर्क नहीं हो पाया और बेटी से भी बात नहीं हो सकी, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद मृतका के परिजन उसके ससुराल पहुंचे, जहां ससुराल पक्ष लगातार बहाने बनाता रहा.

शक गहराने पर मृतका के पिता ने बथवरीया थाने में अपहरण और अनहोनी की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए रामनगर महिला एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में पति टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की है. आरोपी ने यह भी कबूल किया कि सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को दूर ले जाकर बांध के नीचे गड्ढे में फेंका गया था.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने महिला के शव को बरामद कर लिया. इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में अन्य परिजनों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. बगहा पुलिस ने महज छह दिनों के भीतर इस पूरे हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है.

---- समाप्त ----
