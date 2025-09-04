इंस्टाग्राम पर लव, ब्लैकमेलिंग और मर्डर... दिल दहला देगा 52 साल की औरत के प्यार का खूनी अंजाम

सोशल मीडिया का दौर है और फिल्टर का फैशन. ऐसे फिल्टर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना दें. ऐसे ही फिल्टर का सहारा लेकर यूपी की रहने वाली चार बच्चों की मां सोशल मीडिया के मैदान में उतर गई. उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर एक नौजवान को उस महिला से इश्क हो गया. लेकिन जब उस महिला के असली चेहरे की रंगत सामने आई तो ये इश्क खूनी वारदात में तब्दील हो गया.

52 साल की रानी देवी की पहली और दूसरी तस्वीर देखने पर एक में आप मेकअप और फिल्टर का कमाल देख सकते हैं. उसकी एक तस्वीर बिल्कुल सामान्य है, जैसे किसी इंसान की आम तस्वीर होती है. लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर में फिल्टर में लगा है. जिसमें वो बिल्कुल अलग और जवान दिख रही है. रानी देवी की यही दो तस्वीरें और एक तस्वीर में लगा फिल्टर इफेक्ट ही उसकी मौत की वजह बन गई. यकीनन ये सुन कर आप हैरान रह जाएंगे.

यकीन मानिए जब रानी देवी के कत्ल के मामले की जांच कर रही यूपी की मैनपुरी पुलिस को भी पहली बार ये बात पता चली थी, तो वो भी सोच में पड़ गई थी. लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद कातिल ने खुद ही अपनी जुबान से पुलिस को ये सच्चाई बताई थी.

Advertisement

सोशल मीडिया के इस जमाने में फिल्टर की रंगारंग तस्वीरें अलग-अलग प्लेटफॉ़र्म पर पोस्ट करना एक आम बात है. लेकिन ऐसी तस्वीरें किसी की मौत की वजह बन सकती हैं, ये आम बात नहीं है. और इसी वजह है कि ये केस हाल के दिनों की सबसे अजीब और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्रीज में से एक है. इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत 11 अगस्त को तब हुई, जब मैनपुरी के खरपरी इलाके में एक रजबाहे के पास पुलिस को एक महिला की लाश मिली.

उस लाश को देख कर किसी ने फोन पर मैनपुरी पुलिस को इसकी इत्तिला दी. मौके पर पहुंची पुलिस को लाश तो मिली, लेकिन उसके पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो पाती. हालांकि मौके पर एक मोबाइल फोन जरूर पड़ा मिला. लेकिन उस मोबाइल फोन का सिम कार्ड गायब था. अब पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ-साथ मरने वाली महिला की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी.

इस कोशिश में पुलिस ने मैनपुरी के अलावा आस-पास के जिलों से भी लापता 50 साल के आस-पास की किसी महिला के बारे में पता करने की कोशिश की और इस कोशिश में उसे पहली कामयाबी मिली. पुलिस को पता चला कि यूपी के ही फर्रुखाबाद की रहने वाली 52 साल की एक महिला रानी देवी पिछले करीब 10 दिनों से अपने घर से गायब है और घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई है. पुलिस ने अब तक लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उसकी तस्वीरें मौजूद थीं. और बस इसी आधार पर मरने वाली महिला की पहचान हो गई. घरवालों ने बताया कि हां, तस्वीर रानी देवी की ही है. वो रानी देवी जो शादीशुदा थी और जिसके चार बच्चे थे.

Advertisement

अब पुलिस को रानी देवी का मोबाइल नंबर भी मिल चुका था. पुलिस ने उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और ये पता करने की कोशिश की कत्ल से पहले आखिरी बार रानी की फोन पर किससे बात हुई थी. जल्द ही पुलिस को इसका भी जवाब मिल गया और पता चला कि रानी की फोन पर मैनपुरी के ही रहने वाले एक नौजवान अरुण राजपूत से बात हुई थी. पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर ही अरुण को हिरासत में लिया और इसी के साथ कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसे जान कर खुद पुलिस वाले भी चकरा गए. ये अरुण ही था जिसने फिल्टर वाली तस्वीर के चक्कर में रानी देवी की जान ले ली.

असल में रानी और अरुण की करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. इसके बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार साल भर से भी ज्यादा समय तक चलता रहा. आखिरकार रानी के कत्ल से करीब दो महीने पहले अरुण ने रानी से मिलने पहुंचा. दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई. यहां अरुण को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा. अरुण अब तक जिस रानी को अपनी हम उम्र या फिर खुद से थोड़ी बड़ी एक लड़की मान कर चल रहा था, वो तो उम्र में उससे दुगनी बड़ी थी.

Advertisement

जी हां, अरुण 25 साल का था और रानी 52 साल की एक महिला. असल में फिल्टर वाली तस्वीरों और चैटिंग के दौरान अरुण को कभी इस बात का अहसास ही नहीं हुआ कि वो जिस लड़की की मुहब्बत में हिचकोले खा रहा है, वो लड़की असल में 52 साल की एक महिला और चार बच्चों की मां है. लेकिन रानी से पहली बार मिलते ही उसका सारा भ्रम दूर हो चुका था.

अब अरुण ने रानी को किस्तों में लूटना शुरू कर दिया और उससे उधार पर उधार लेने लगा. महज डेढ़ महीने में ही उसने रानी से करीब डेढ़ लाख रुपये उधार ले लिए. अब उसका रानी से मिलना जुलना भी शुरू हो चुका था और रानी अरुण पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी. अरुण पहले तो टालता रहा, लेकिन जब शादी का दबाव ज्यादा बढ़ गया तो वो परेशान हो गया. रानी ने उससे साफ कहा कि या तो वो उससे शादी कर ले या फिर उसके डेढ़ लाख रुपये वापस कर दे और बस यहीं अरुण ने रानी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

बस, इसी के बाद अरुण ने रानी को मिलने अपने शहर मैनपुरी बुलाया. दोनों खरपरी में रजवाहे की तरफ सुनसान सड़क पर बैठ कर बातें करने लगे. रानी अपने अंजाम से बेखबर थी, लेकिन अरुण साजिश रच चुका था. प्लानिंग के मुताबिक अरुण अचानक अपनी जगह से उठा और रानी के गले में पड़ी उसकी चुन्नी से ही गला घोंट कर उसकी वहीं मौके पर ही जान ले ली. अरुण ने फंदा तब तक कसे रखा, जब तक कि वो ठंडी नहीं पड़ गई. इसके बाद उसके मोबाइल फोन से सिम निकाल कर अपने पास रख लिया और फोन वहीं फेंक कर वो फरार हो गया.

Advertisement

बहरहाल, बाद में रानी की पहचान पता होने पर पुलिस को अरुण का भी पता चल गया और अरुण के पकड़ में आने के साथ ही पूरी कहानी साफ हो गई.

(मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह का इनपुट)

---- समाप्त ----