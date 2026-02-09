कानून की क्लास में कत्ल, दो सेकेंड और दो मौत... एकतरफा प्यार या आपसी रंजिश? जानें तरन तारन कांड की पूरी कहानी

पंजाब के तरनतारन जिले में सोमवार की सुबह एक वारदात ने सबको दहला कर रख दिया. जिले के गांव उसमा में मौजूद है माई भागो लॉ कॉलेज. जहां रोज की तरह सुबह के वक्त छात्र-छात्राएं अपनी-अपनी क्लास में बैठ चुके थे. जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई, अचानक गोलियों की आवाज से पूरा कॉलेज परिसर दहल उठा. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? सच ये था कि महज दो सेकेंड के भीतर दो ज़िंदगियां खत्म हो चुकी थीं. कॉलेज में अफरा-तफरी का माहौल था. जिस क्लास में गोली चली, वहां का मंजर बेहद खौफनाक था. चलिए जानते हैं इस वारदात का पूरा सच.

दो सेकेंड में दो लाशें

लॉ कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के मुताबिक, एक छात्र प्रिंस राज सीधे क्लासरूम में दाखिल हुआ. वह तेजी से अपनी सहपाठी संदीप कौर के पास पहुंचा. पहले दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई. फिर दोनों कोने में जाकर बैठ गए. उनके पास एक छात्रा और खड़ी थी. तभी अचानक प्रिंस राज और संदीप कौर खड़े गए. प्रिंस ने अचानक पिस्टल निकाली और उसने बेहद करीब से संदीप कौर के सिर में गोली मार दी. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पिस्टल दोबारा लोड की और खुद को भी गोली मार ली. दोनों नीचे गिर पड़े थे. आस-पास खून फैल गया. गोली इतनी नजदीक से चली कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पूरा घटनाक्रम महज कुछ सेकेंड में खत्म हो गया.

कौन थे संदीप और प्रिंस?

मृतका की पहचान नौशहरा पन्नुआ गांव की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई. वहीं हमलावर छात्र प्रिंस राज मलियां गांव का रहने वाला था. दोनों गांवों के बीच लगभग 12 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है. दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और सहपाठी थे. बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक कहानी पल रही थी, जो इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंची.

सगाई बनी खून की वजह?

परिवार के मुताबिक, संदीप कौर की हाल ही में सगाई हुई थी. इसी बात से प्रिंस राज नाराज और परेशान बताया जा रहा है. लड़की के परिजनों का दावा है कि सगाई के बाद से प्रिंस का व्यवहार और आक्रामक हो गया था. उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था. क्या यही नाराजगी कत्ल की वजह बनी? पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है. देखें वारदात का वीडियो-

घर तक पहुंच चुका था आरोपी

संदीप की मां और बहन ने बताया कि प्रिंस दो से तीन बार उनके घर तक आ चुका था. उसने संदीप को प्रपोज किया था और दबाव बनाया था कि वह उससे बात करे. मां के मुताबिक, जिस दिन घटना हुई, उसी दिन भी वह घर आया था. उसने धमकी दी थी कि अगर संदीप उससे बात नहीं करेगी तो वह गोली मार देगा. परिवार ने उसे समझाकर लौटा दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

पढ़ाई पर था संदीप कौर का फोकस

परिजनों का कहना है कि संदीप ने साफ कह दिया था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है. वह किसी रिश्ते या प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहती थी. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था. मां छोटे-मोटे काम करके घर चलाती थीं. सात बेटियां और एक 12 साल का बेटा. इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच संदीप कौर परिवार का सहारा बनना चाहती थी. उसने प्रिंस को किसी भी तरह के रिश्ते से साफ मना कर दिया था.

सेना में तैनात है आरोपी का पिता

जांच में सामने आया है कि प्रिंस राज के पिता भारतीय सेना में तैनात हैं. प्राथमिक आशंका है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल उन्हीं की हो सकती है. हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि हथियार कैसे और किन परिस्थितियों में प्रिंस के पास पहुंचा. अगर यह सर्विस पिस्टल थी, तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं.

कॉलेज की सुरक्षा पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक छात्र कॉलेज के अंदर पिस्तौल लेकर कैसे दाखिल हो गया? क्या गेट पर कोई चेकिंग नहीं थी? क्या सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पर सवालों की बौछार हो रही है. छात्रों और अभिभावकों में भी भारी आक्रोश है. देखें मौका-ए-वारदात पर मौजूद पिस्टल का वीडियो-

कहां थे प्रिंसिपल?

संदीप कौर की बहन ने आरोप लगाया कि घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल कहीं नजर नहीं आए. परिवार का कहना है कि ऐसे मुश्किल वक्त में कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वे सामने आकर जवाब दें. लेकिन कथित तौर पर प्रिंसिपल ‘मिसिंग’ बताए गए हैं. इस पर भी जांच की मांग उठ रही है.

पुलिस की जांच और बयान

डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि जैसे ही क्लास शुरू हुई, घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से पिस्तौल बरामद की गई है. पुलिस परिजनों, सहपाठियों और कॉलेज स्टाफ से पूछताछ कर रही है. हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

एकतरफा प्यार या रंजिश?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह एकतरफा प्यार की कहानी थी? या फिर दोनों के बीच किसी और तरह की रंजिश थी? फिलहाल, परिवार इसे एकतरफा प्यार और लगातार परेशान करने का मामला बता रहा है. पुलिस कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके. वीडियो में देखें संदीप कौर की मां ने क्या कहा-

सीसीटीवी में कैद खौफनाक सच

घटना का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में साफ दिखता है कि प्रिंस बिना झिझक क्लास में दाखिल होता है और सीधे संदीप की ओर बढ़ता है. यह अचानक गुस्से का विस्फोट था या पहले से सोची-समझी साजिश? सीसीटीवी फुटेज कई सवाल छोड़ जाती है. पुलिस इसे अहम सबूत मानकर जांच में जुटी है.

टूटा एक मां का सहारा

संदीप कौर की मां के लिए यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि दुनिया का उजड़ जाना है. पति पहले ही इस दुनिया में नहीं थे. सात बेटियों और एक बेटे के साथ संघर्ष कर रही मां अब अपनी एक बेटी को खो चुकी है. जिस बेटी से उम्मीदें थीं, वही आज खामोश हो गई. घर में मातम है और कई सवाल भी.

समाज के लिए बड़ा सबक

तरनतारन की यह घटना सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है. यह सवाल है, क्या हम अपने बच्चों की भावनात्मक परेशानियों को समझ पा रहे हैं? क्या शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा पर्याप्त है? एकतरफा जुनून कब खतरनाक बन जाता है, इसका अंदाजा लगाना जरूरी है. दो सेकेंड में दो जिंदगियां चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं कई अनसुलझे सवाल. पुलिस की जांच जारी है, और पूरे पंजाब की नजर अब इस केस पर टिकी है.

(तरनतारन से मनीष शर्मा के साथ कमलजीत का इनपुट)

---- समाप्त ----