'पत्नी ने रेप की धमकी देकर शादी की, मैं फंस गया', पुलिस अफसर का वीडियो वायरल

झारखंड के एक पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनके साथ मारपीट करती है और फिर उनके खिलाफ ही उल्टा मारपीट का मामला दर्ज करवा देती है. अधिकारी ने पत्नी पर शारीरिक, परिवारिक और भीषण मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

रामगढ़ के Deputy SP किशोर रजक ने 3 सितंबर को एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में किशोर रजक ने नाखून से बने निशान को दिखाया. उन्होंने कहा कि पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने उन्हें घायल कर दिया और फिर घर से भाग गई.

वीडियो शेयर करते हुए SDPO किशोर रजक ने लिखा- पत्नी ने मुझपर अनगिनत बार हमले किए हैं. पत्नी के क्रुर, हिंसक व्यवहार से बच्चा उससे नफरत करता है. उसको देखने भर से चिल्लाने लगता है. मेरे ना रहने पर मजबूरी में उसको रहना पड़ता है. आज सुबह हिंसा का विडियो देखें.

किशोर रजक ने पत्नी गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा- वर्षा श्रीवास्तव के सैकड़ों फेसबुक वीडियो और पोस्ट को देखें, उसका इरादा पता चलेगा जैसे-

1. मुझे, मेरे माता-पिता और परिवार की छवि को धूमिल करना

2. हर हाल में मुझे SDPO Ramgarh के पद से हटवाना

3. हजारों करोड़ों रुपए की चाहत और वसूली

4. अपने अपराधिक इतिहास को छुपाने के लिए असमाजिक तत्वों और कुछ नेताओं से मिलकर मेरे खिलाफ अभियान चलाकर कुछ माननीय विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और सरकार की छवि धूमिल करना और तीखी आलोचना करना.

पोस्ट के आखिर में SDPO किशोर रजक ने लिखा- मेरे रहते बच्चा किसी भी कीमत पर अपनी मां के पास नहीं जाएगा. बच्चा, मां को देखते ही मेरी तरफ भागता है, रोता है, चिल्लाता है. पुलिस, न्यायलय, सामाजिक संस्थाएं, महिला संस्थाएं जो भी चाहें, इसकी परीक्षा कर सकता है.

वीडियो को दोबारा शेयर करते हुए SDPO किशोर रजक ने बताया कि इस मामले में पत्नी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है. उन्होंने लिखा- दिनांक 03/09/22 को पत्नी ने अचानक मुझपर हिंसक हमला किया और मुझे लहूलुहान कर दी और घर से भाग गई जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है.

पोस्ट में SDPO किशोर रजक ने बताया- पत्नी के भागने के बाद मुझपर उल्टा मारपीट का आरोप ना लगे इसलिए मैंने बंगले के तीनों दरवाजे अंदर से बन्द कर दिया और सभी दरवाजा तब खोला जब एक DSP, एक इंस्पेक्टर और एक दर्जन सब-इंस्पेक्टर अधिकारी आवास में पहुंचे. पत्नी ने भी तीन लाइव वीडियो बनाए जिसमें वह मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी.



SDPO किशोर ने आगे लिखा- इसके उपरांत उक्त सभी अधिकारी आवास में ही मौजूद थे और पूछताछ जारी थी कि पत्नी अचानक आवास से गायब हो गई. बाद में पता चला कि पत्नी मुझपर मारपीट का आरोप लगाते हुए रामगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है. आज दो दिन बाद कुछ घंटे पहले पता चला कि पत्नी ने मेरे ही खिलाफ रामगढ़ महिला थाना में 498a का केस उसी दिन दर्ज करवा दिया है. यही नहीं केस में मेरे दो भाई और अज्ञात पर भी केस कर दिया गया है.

अफसर का आरोप- पत्नी करवा चुकी 6 बार एफआईआर

पोस्ट के आखिर में SDPO किशोर रजक ने लिखा- पत्नी ने रेप की धमकी देकर मुझसे शादी की है. Mariage is Trapped and Accidental. शादी से पूर्व वह कम से कम पांच FIR अधिकारियों पर की थी. पत्नी ने अबतक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ छह प्राथमिकी (Six FIRs) दर्ज करवाई है.

वर्षा ने भी पति पर लगाए हैं गंभीर आरोप

इससे पहले अप्रैल महीने में वर्षा ने किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. तब वर्षा ने कहा था कि उनके पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध है और उस महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं. वर्षा का आरोप है कि किशोर उनके साथ घर पर मारपीट करते हैं और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं.

वर्षा ने किशोर के माता-पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे. तब वर्षा ने कहा था कि 15 अप्रैल को वह अपने ढाई साल के बेटा विक्की के साथ अपने ससुराल बोकारो गई हुई थीं, जहां ससुराल वालों ने उनके साथ खूब मारपीट की और घर से निकाल दिया. मामले को लेकर तब वर्षा ने बोकारो जिले के चास थाने में मामला भी दर्ज करवाया था.