Law and Order: जिले में कौन होता है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी?

देश के हर सूबे में पुलिस (Police) कानून व्यवस्था (Law and Order) की जिम्मेदारी संभालती है. इसके लिए हर जिले (District) में पुलिस बल (Police Force) होता है. जिले के पुलिस विभाग (Police Department) में कई पुलिस अफसर (Police Officer) और कर्मचारी तैनात होते हैं और जिला पुलिस की कमान एक बड़े अधिकारी के हाथ में होती है. तो आइए जानते हैं कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अफसर कौन होता है?

जिला पुलिस

किसी भी राज्य (State) के जिले में कानून व्यवस्था (Law and Order) को मजबूत बनाने का काम पुलिस (Police) करती है. इसके लिए हर जनपद में क्षेत्रवार (region wise) थाने (Police Station) होते हैं, जो पुलिस के लिए ज़रूरी इकाई माने जाते हैं. पुलिस विभाग (Police Department) में अलग अलग उपविभाग होते हैं. जहां अधिकारियों की तैनाती भी उसी लिहाज से होती है. मसलन नागरिक पुलिस, शस्त्र पुलिस बल, ट्रेफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, एलआईयू और आर्थिक अपराध शाखा आदि. मगर इन सभी विभाग और पूरे पुलिस विभाग का मुखिया जिले में एक ही अफसर होता है.

एसएसपी (SSP) / एसपी (SP)

प्रत्येक राज्य के जनपदों में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) या पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) कहलाता है. इस पद पर तैनात होने वाले अफसर भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) से आते हैं. जिनका चयन यूपीएससी (UPSC) के माध्यम से होता है. उन्हें आईपीएस (IPS) अधिकारी कहा जाता है. SSP या SP को ही लोग पुलिस कप्तान भी कहते हैं, क्योंकि वह पूरे जिले की पुलिस की कमान संभालता है.

हर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) या पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के अधीन एक या दो अपर पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) होते हैं. फिर उनके अधीन पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) होते हैं. जिन्हें सर्किल अधिकारी यानी CO भी कहा जाता है. और सीओ के अधीन थाना प्रभारी यानी एसएचओ (SHO) आते हैं.

एसएसपी या एसपी ही जिले में पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति (Appointment), तैनाती (Deployment) और आंतरिक स्थानांतरण भी करता है. साथ ही अपने अधीन पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) और कार्रवाई (Action) का अधिकार भी एसएसपी (SSP) या एसपी (SP) के पास होता है. पुलिस लाइन (Police Line) में राष्ट्रीय पर्व अथवा अन्य मौकों पर परेड की सलामी भी वही लेता है.

पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner)

देश के जिन बड़े जिलों और महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू है. वहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) या पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के स्थान पर पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) तैनात किए जाते हैं. और जिलों को अलग-अलग पुलिस जोन में बांटकर वहां जिले के पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) की नियुक्ति की जाती है. जो सामान्य पुलिस प्रणाली के एसएसपी (SSP) या एसपी (SP) की तरह ही काम करते हैं.



हमें उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है और उसे किन अन्य पदनामों से पुकारा या पहचाना जाता है. हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे.