Law and Order: कौन होता है पुलिस थाने का सबसे बड़ा अफसर?

किसी भी जिले (District) में कानून व्यवस्था (Law and Order) को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पुलिस (Police) की होती है. इसी वजह से हर जिले में पुलिस विभाग (Police Department) अहम (important) होता है. जिसकी मुख्य इकाई थाना (Police Station) होता है. एक जिले में कई थाने होते हैं. जहां कई पुलिस अफसर (Police Officer) और कर्मचारी होते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि थाने का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? तो आइए जानते हैं इस बारे में..

पुलिस थाना

थाना या पुलिस स्टेशन (Police Station) एक ऐसा कार्यालय (Office) होता है, जो पुलिस विभाग (Police Department) का अहम केंद्र होता है. इसकी स्थापना हर जिले में क्षेत्रवार की जाती है. थाने में कार्यालय, लॉकर, अस्थायी जेल, वाहन पार्किंग और पूछताछ कक्ष के साथ-साथ पुलिस कर्मचारियों (Police Personnel) के आवास और आराम कक्ष भी होते हैं.

हर जिले में कई थाने होते हैं, जो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस अधीक्षक (SP) के अधीन कार्य करते हैं. जब किसी नागरिक को कानून व्यवस्था (Law and Order) से जुड़ी कोई समस्या आती है, या वो किसी अपराध (Crime) का शिकार हो जाता है, तो अपने इलाके के पुलिस थाने में जाकर शिकायत (Complain) दर्ज कराता है. फिर पुलिस उस पर कार्रवाई (Action) करती है.

थाने का बड़ा अफसर

जैसा कि हमने आपको बताया कि थाने पुलिस की अहम इकाई होते हैं. थाने कानून और सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी काम करते हैं. ऐसे में हर थाने का एक प्रभारी अधिकारी (Officer-in-charge) होता है. जिसे हम एसएचओ (SHO), एसओ (SO), प्रभारी निरीक्षक (Inspector in charge), थानेदार और कोतवाल के नाम से जानते हैं. वही थाने का सबसे बड़ा अफसर (Senior Officer) होता है. जो पूरे थाने का इंचार्ज होता है. इस पद पर इंस्पेक्टर रैंक (Inspector Rank) के अधिकारी (Officer) की तैनाती होती है. मगर कई प्रदेशों में सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) को भी थानों का चार्ज दे दिया जाता है. उन्हें एसओ कहा जाता है.

थाने का ये सबसे बड़ा अफसर जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी एसएसपी (SSP) या एसपी (SP) के निर्देशन पर कार्य करता है. इसकी नियुक्ति (Appointment) और तैनाती (Deployment) भी एसएसपी या एसपी करता है. किसी भी पुलिस थाने का स्टाफ प्रभारी अधिकारी के निर्देश पर कार्य करता है. हत्या (Murder) जैसे संगीन मामलों (Serious cases) की विवेचना (investigation) भी थाने का प्रभारी ही करता है.

जिन बड़े जिलों और महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू है. वहां थानों के एसएचओ (SHO), एसओ (SO), प्रभारी निरीक्षक (Inspector in charge), थानेदार और कोतवाल जिले के पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) के अधीन होते हैं. इस प्रणाली में डीसीपी (DCP) सामान्य पुलिस प्रणाली के एसएसपी (SSP) या एसपी (SP) की तरह कार्य करते हैं.

तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि थाने का सबसे बड़ा पुलिस अफसर कौन होता है और उसे क्या कहा जाता है. हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़ी जानकारी आगे भी लेकर आते रहेंगे.